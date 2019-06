Anouk deelt romantische vakantiefoto met grote liefde Dominique

Anouk stond afgelopen weekend nog op Pinkpop, maar nu is het tijd voor wat welverdiende rust voor de zangeres. Samen met haar liefje Dominique is ze op een romantische vakantie.

Bakken en braden

Waar het stel precies naartoe is, is niet duidelijk. De zon schijnt in ieder geval flink op de locatie waar de tortelduifjes zich bevinden. Zowel Anouk als Dominique plaatst dezelfde foto met hartjes voor elkaar. ‘Holiday with my lovi luv @anouk 🥰’, schrijft de basketbalspeler.

‘Wat een stuk’

Anouk en Dominique hebben elkaar op een bijzondere manier ontmoet. Zo was hij de basketbalcoach van haar zoon, zo ontdekte ze via Instagram. ‘Op een gegeven moment zag ik op de Instagram van mijn zoon een zekere Dominique reageren en ik dacht: ‘Wie is dat?’. ‘Nou’, zegt mijn zoon, ‘dat is mijn coach.’ Ik dacht: jeetjemina, dat is een stuk’, vertelde ze eerder. ‘Ik ga nog wel wat vaker kijken!’

Lees ook

Anouk maakt gehakt van Ali B in ‘Jinek’: ‘Dit is zó slecht’

Gezin

En de rest is geschiedenis. Samen hebben de twee een dochtertje, genaamd Jelizah Rose, dat in 2016 ter wereld kwam. Anouk heeft in totaal zes kinderen .

Dit bericht bekijken op Instagram 😍 @dominiqueschemmekes Een bericht gedeeld door anouk (@anouk) op 13 Jun 2019 om 3:17 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Story | Beeld: ANP