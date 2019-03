Anouk is ‘relaxed’ bij The Voice Kids

Een nieuw seizoen van The Voice Kids ging gisteravond van start en zangeres Anouk heeft zich aangesloten als nieuwste jurylid. Dat belooft wat!

Lees ook: Auw! 9 keer dat Anouk snoeihard uit de hoek kwam

De pittige coach was eerder te zien als jurylid in The Voice of Holland, waar ze ‘genadeloos eerlijk’ was tegen de volwassenen kandidaten. Tegen RTL Boulevard zegt ze dat de jonge zangtalentjes niet bang hoeven te zijn voor haar. “Ik ben heel relaxed met deze kinderen”, zegt ze. “Als ik werkelijk alles in mijn leven zou zeggen wat ik op een dag denk, vind of voel, dan heb ik geen carrière meer, denk ik.”

Anouk heeft zes kinderen en die zijn wel wat gewend van hun moeder. “Als mijn dochter een keer voor me zingt en het is niet goed, dan zeg ik: nou sorry, het is niet zo goed.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: ANP