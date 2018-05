Anouk wordt overspoeld met positieve reacties op haar verschijning

Ze doet het misschien niet heel vaak, maar als ze het doet, doet ze het wél goed: Anouk heeft een selfie gepost en krijgt daar alleen maar positieve reacties op. ‘Wat ben je slank!’

Lees ook: Om op te vreten: Anouk plaatst superschattige foto van dochtertje op Instagram

De volgers van de zangeres zijn het over één ding unaniem eens; Anouk ziet er volgens hen retegoed uit en zou heel wat kilootjes kwijt zijn. ‘Wat is je geheim? Knap hoor!’, vraagt iemand. Anderen reageren dingen als ‘knapperd’, ‘prachtige vrouw’ en ‘mooierd’.

Zelf laat Anouk het in het midden of ze wel of niet is afgevallen. Wat denk jij bij het zien van de onderstaande foto?

🤗🇳🇱❣ Een bericht gedeeld door anouk (@anouk) op 10 Mei 2018 om 11:52 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle | Beeld: ANP, Instagram