Anouk Maas over wintercliff GTST: ‘Zoë komt in een vreselijke situatie terecht’

De tijd van onbezorgdheid is de afgelopen tijd ver te zoeken in Meerdijk. En deze week is de spanning helemaal om te snijden, want de wintercliffweek van GTST is officieel van start gegaan. Anouk Maas, die de rol van Zoë Xander vertolkt, doet uit de doeken over een paar bloedstollende momenten.

Lees ook: Betekenen déze beelden dat we binnenkort afscheid nemen van Rik in GTST?

Een aantal inwoners van soapdorp Meerdijk wordt de laatste tijd geteisterd door een stalker. Wie is die mysterieuze engerd (klik hier als je het alvast wil weten)? En wat is-ie in vredesnaam van plan? De eerste beelden van de wintercliffweek hebben al een tipje van de sluier opgelicht, maar deze week kunnen de fans van GTST ook heel wat antwoorden verwachten.

Vader

Iemand die een grote rol speelt in de wintercliffhanger van GTST, is Anouk Maas. Zij speelt de rol van Zoë Xander, die deze week haar vader hoopt te ontmoeten. ‘Ik kan alvast vertellen dat deze man niet de persoon is waarop ze hoopt’, verklapt de actrice aan Libelle. ‘Hierdoor komt ze in een vreselijke situatie terecht, waarin ook Rik (Ferri Somogyi) niet gespaard blijft. De gevolgen zijn groot en het is de vraag of Zoë nog een kans krijgt haar echte vader te ontmoeten.’

Gezegend

Niet alleen dit keer maar ook vorig jaar – in de eerste wintercliffhanger van GTST – had Anouk een prominente rol. ‘Dat waren ook nog eens nachtopnames, alles was een groot feest’, zegt ze. ‘Ik vond het zo gaaf dat dit mocht en dat ik nu weer in de wintercliffhanger mocht spelen. Ik voel me gezegend dat ik dit allemaal kan doen.’

Vrijdag is de wintercliffhanger van GTST te zien op RTL4, zoals altijd rond de klok van 20.00 uur. Enne, wij kunnen je alvast vertellen dat de spannende momenten zich daarna nog wel even blijven opstapelen…

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle.nl | Beeld: ANP