Spannend! Anouk Maas doet boekje open over de cliffhanger van GTST

Volgende week vrijdag is alweer de laatste aflevering van dé soap van Nederland. Hoewel we al wisten dat de cliffhanger is aangepast door recente gebeurtenissen, doet Anouk ‘Zoë’ Maas nu nóg een boekje open over het einde van dit seizoen.

In Veronica Magazine vertelt ze vooral hoe het haar karakter zal vergaan. ‘Voor Zoë is het bitterzoet. Rik is niet op het huwelijk, want het is uit. Haar vriendinnetje gaat trouwen, maar zelf draagt ze een enkelband en kan ze haar onschuld maar niet bewijzen. Wat haar ook steekt is dat Loes, de echte moordenaar, door Aysen is gevraagd om getuige te zijn.’

Slachtoffers

Wel kan ze een tipje van de sluier oplichten. ‘Ik kan alvast onthullen: er gaan meer slachtoffers vallen. Zoë heeft zichzelf in de nesten gewerkt, maar probeert het allemaal weer recht te breien…’ Natuurlijk laat ze niet doorschemeren of ook zij een van deze personages is, maar de actrice geeft wel aan dat als het aan haar ligt, ze volgend seizoen gewoon weer van de partij is. Spannend!

