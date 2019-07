Anouk Maas neemt afscheid van ‘GTST’: ‘Het is tijd om mijn vleugels te spreiden’

‘GTST’-fans die de soap volgen via Videoland hebben ‘m al gezien, en voor televisiekijkend Nederland komt de zinderende zomercliff ook steeds dichterbij. Wie overleven de heftige gebeurtenissen van de seizoensafsluiter en zien we daarmee terug in september? Een van de acteurs die in elk geval niet terugkeert, is Anouk Maas.

Al een tijdje geleden werd bekend dat Anouk, die de rol van Zoë Xander vertolkt, afscheid zal nemen van GTST. Vanavond is bij RTL4 te zien hoe haar personage Meerdijk verlaat.

Voorbij

Via Instagram deelt de actrice een aantal kiekjes van haar geweldige tijd bij Goede tijden, slechte tijden. “Na ruim 2 jaar op de buis geweest te zijn bij GTST, is dit avontuur voor Zoë voorlopig voorbij”, schrijft Anouk erbij. “Wat heb ik veel geleerd en wat heb ik mooie scènes mogen spelen.”

Toneel

Het afsluiten van dit hoofdstuk brengt gemengde gevoelens met zich mee. “Afscheid is altijd verdrietig maar oh, ik kijk terug met een brede glimlach op een mooie en voldane tijd bij GTST. Dank jullie trouwe kijkers voor jullie support en fijne reacties! Dank je lieve cast en crew voor deze bijzonder mooie tijd! Zoë stapt in het vliegtuig maar ook voor mij is het tijd om mijn vleugels te spreiden en te gaan vliegen.” Tot slot laat Anouk weten dat ze helemaal klaar is voor haar nieuwe uitdaging: “Onder andere in oktober voor het eerst in een toneelproductie Mijn man begrijpt me niet. Ik kan niet wachten!”

Gemis

Fans van Anouk laten weten haar ontzettend te gaan missen in de dagelijkse soap. “Ga je heel erg missen! Waardige toffe speelster!”, schrijft iemand. Een ander reageert: “Heel erg jammer! Succes met alles en bedankt voor je leuke rol als Zoë!”

Zomerstop

Zoals Anouk zelf al schrijft bij de post: “voorlopig” is het avontuur voorbij. Wie weet – en je weet het maar nooit bij GTST – wandelt ze over een tijdje gewoon weer Meerdijk binnen. Op vrijdag 5 juli wordt in elk geval de laatste aflevering van het huidige seizoen uitgezonden, en op maandag 2 september keert de soap terug op televisie. In de tussentijd moeten we het doen met het GTST Magazine en natuurlijk de exclusieve Instagram Stories-verhaallijn!

