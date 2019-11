Nieuw seizoen ‘The Voice’ in gevaar? ‘Anouk en Lil’ Kleine in de clinch’

Aanstaande vrijdag start er een gloednieuw seizoen van ‘The Voice of Holland’. Eén groot feest zou je denken, maar dat zou deze reeks weleens anders kunnen verlopen door mot tussen enkele coaches.

Spanning

Zangeres Anouk en rapper Lil’ Kleine zouden naar verluidt niet meer met elkaar door één deur kunnen. En dat niet alleen: de spanning tussen de twee zou zo hoog opgelopen zijn, dat ze het liefst niet meer in dezelfde ruimte verblijven.

‘Anouk is er klaar mee’

“Ze zouden zo overhoop liggen met elkaar, dat ze niet meer in één studio met elkaar willen zitten”, aldus Niels van Baarlen, sidekick van Wilfred Genee bij het radioprogramma Veronica Inside, maandag. “Anouk wil niet meer met Lil’ Kleine in één studio zitten”, verduidelijkt collega Rick Romijn.

Dat wordt gezellig…

Dat kan een probleem gaan worden, nu de nieuwe reeks van The Voice – ook nog eens het tiende seizoen, dat een groot jubileumfeest moet worden – op punt van beginnen staat. De eerste paar afleveringen, gevuld met auditierondes en battles, zijn al opgenomen. Maar hoe zal het de twee vergaan wanneer de liveshows starten en ze weer naast elkaar moeten plaatsnemen op de draaiende, rode stoelen?

Nieuwe coaches?

We kunnen het ons nauwelijks voorstellen, maar wellicht dat we één van de twee – of zelfs hen allebei – helemaal niet meer terugzien in de liveshows. Het gerucht gaat namelijk dat er zelfs al gezocht wordt naar nieuwe coaches.

Geen commentaar

Waar het fout gegaan zou zijn tussen de twee muzikanten, is niet duidelijk. Zowel zender RTL als het management van beide artiesten waren niet bereikbaar voor commentaar. Wat zou hier in hemelsnaam aan ten grondslag liggen?

Bron: Telegraaf | Beeld: ANP