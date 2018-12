Anouk komt met eigen kerstnummer

Om iedereen alvast een fijne kerst te wensen, plaatste Anouk vandaag een filmpje op Instagram waarin ze een nieuw kerstnummer zingt. Ze heeft het zelf voor de lol geschreven en laat weten dat het dan ook nergens te verkrijgen is.

“Iets anders dan het gemiddelde kerstnummer, maar het is ook nergens te verkrijgen. Ik dacht: gewoon leuk”, vertelt Anouk in de video.

En anders dan het gemiddelde kerstnummer is het zeker. In plaats van weer zo’n vrolijk en lief nummer, zingt ze over iemand die haar haat: “Why do you hurt me, its Christmas. Why do you hate me so much, what did I do to deserve all of this?”

Het is voor Anouk de eerste keer dat ze met een kerstnummer komt, maar het wordt goed ontvangen op Instagram: iedereen reageert laaiend enthousiast en wil weten of het nummer echt uitgebracht kan worden.

Het nummer van Anouk zie je in onderstaande video:

Beeld: ANP