Anouk is een strenge moeder

Anouk heeft, als moeder van zes kinderen, een strakke planning om thuis het dagelijks leven goed te laten verlopen. Doordeweeks staat ze om kwart voor 6 op om alles voor te bereiden voor het gezamenlijk ontbijt en de kinderen op tijd naar school te laten gaan.

Strak plannen

Maar ook haar vriend Dominique doet veel.”Ik plan strak. Ik moet wel zeggen: Dominique doet écht heel veel. Ik heb nog nooit in mijn leven iemand gehad die zoveel voor mij en mijn kinderen doet. Hij rijdt de hele dag heen en weer. En ik hoor hem nooit klagen”, zegt de zangeres in AD Magazine.

Normen en waarden

Anouk heeft zes kinderen van vier vaders. Vijf wonen er momenteel thuis in Amsterdam. De oudste, Benjahmin (16), woont in Florida waar hij op een highschool zit en hoopt profbasketballer te worden. De kinderen krijgen van Anouk, naar haar eigen zeggen, een redelijk strenge en consequente opvoeding. “Ik zit erbovenop. Ik hou van normen en waarden. Spreken met twee woorden. Niet dat zeurderige ‘jahaaa’ als antwoord. Dan luister ik gewoon niet. En er wordt niet gescholden. Ze zeggen nog geen shit. Dat wordt chips. Dat pik ik niet. Als er een begint, dan doet nummer twee het ook. Ik scheld zelf heus weleens, maar minder dan vroeger. En altijd buitenshuis.”

Optredens

De zangeres is selectief met het meenemen van haar kinderen naar haar optredens. Ze gaan niet kijken als hun moeder op een festival staat. “Wel bij één grote show, als ik die doe. Ze vertellen me daarna wel hoe achterlijk ze me vonden bewegen. ‘Mam, dat kan écht niet meer hoor, dat dansje.’ Of ik heb weer iets gezegd. Phoenix zei vorig jaar: ‘Mama, zei jij nou fuck op het podium? Bad word.’ Dan denk ik: dat heb ik in ieder geval goed gedaan.”

