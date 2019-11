Gaat Anouk Amsterdam verlaten? Penthouse met enorme winst verkocht

Zangeres Anouk gaat verhuizen. Ze heeft haar Amsterdamse penthouse voor een gigantisch bedrag (en met dikke winst) verkocht en het zou zómaar eens kunnen dat ze de grote stad gaat verruilen voor een rustiger gelegen onderkomen.

Vijf jaar geleden kocht Anouk het prachtige appartement van niemand minder dan presentatrice Astrid Joosten. Die mocht toen 1.800.000 euro in haar zak steken, maar Anouk needs bigger pockets. De zangeres verkocht de woning – die ze in 2014 met eigen geld kocht – voor een duizelingwekkende 2.625.000 euro. Daarmee maakt ze dus 775.000 euro winst.

Het appartement, gelegen op de elfde en twaalfde verdieping, ligt op steenworp afstand van station Amsterdam Centraal. Het huis van maar liefst 233 vierkante meter is behoorlijk ruim opgezet. Die vierkante meters beslaan immers ‘slechts’ vier kamers en één badkamer verdeeld over twee verdiepingen. Er zijn ook nog eens twee grote terrassen van in totaal 195 vierkante meter, vanaf waar je een waanzinnig uitzicht over de historische binnenstad hebt. Bonus zijn de twee eigen parkeerplaatsen in de garage van het complex, met een waarde van €65.000 euro.

Hoe de moeder van zes het huis ingericht had, kunnen we je helaas niet laten zien. Wat we wel weten, is hoe het eruit zag toen Anouk het huis kocht van Astrid. Op de foto’s zie je onder andere de prachtige half-open badkamer met ligbad en inloopdouche, de walk-in closet van je dromen én een luxe keuken ontworpen door interieur-designer Piet Boon.

Bekijk hier de foto’s van het ‘nederige stulpje’.

