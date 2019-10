Anouk deelt kiekje van grote liefde Dominique: ‘Verliefd op jou’

Toen Anouk voor het eerst een foto zag van haar vriend Dominique Schemmekes, voelde ze al kriebels. En die kriebels zijn er nog steeds. De zangeres is nog steeds smoorverliefd op de basketballer.

De moeder van zes geeft zichzelf niet vaak bloot, maar voor haar vriend Dominique maakt ze een uitzondering. Ze deelt een foto van hem op Instagram, en vertelt daarbij dat ze nog altijd verliefd op hem is.

Mooie energie

Haar fans begrijpen wel waarom ze voor de knappe basketballer is gevallen. “Kan ik me iets bij voorstellen”, grapt een fan. Een andere Instagramvolger laat weten: “You should be! Wat een mooie energie heeft die man.”

Bijzondere ontmoeting

Anouk en Dominique hebben elkaar op een bijzondere manier ontmoet. Hij was de basketbalcoach van haar zoon, zo ontdekte ze via Instagram. “Op een gegeven moment zag ik op de Instagram van mijn zoon een zekere Dominique reageren en ik dacht: ‘Wie is dat?’. ‘Nou’, zegt mijn zoon, ‘dat is mijn coach.’ Ik dacht: ‘Jeetjemina, dat is een stuk”’, vertelde ze eerder. “Ik ga nog wel wat vaker kijken!”

Lees ook

Anouk laat gouden tanden verwijderen, tot gróte vreugde van haar fans



Groot gezin

En de rest is geschiedenis. Samen hebben Anouk en Domonique een dochtertje dat luistert naam de naam Jelizah Rose; zij werd geboren in 2016. In totaal heeft de zangeres zes kinderen: Benjahmin Kingsley, Elijah Jeremiah, Phoenix Ray, Jesiah Dox, Sion Jethroe en dus Jelizah Rose.

Dit bericht bekijken op Instagram Ik ben verliefd op jou @dominiqueschemmekes Een bericht gedeeld door anouk (@anouk) op 14 Okt 2019 om 11:40 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.