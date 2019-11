Anouk deelt té lief filmpje met jongste dochter: ‘Wat lijkt ze op mama’

Af en toe staat Anouk (44) op het podium, maar ze brengt de meeste tijd door met haar zes kinderen. De zangeres begon de week met haar jongste kind op de bank.

Terwijl de 3-jarige Jelizah Rose druk in de weer is met de iPad, heeft Anouk vooral oog voor haar dochtertje die zich uitstekend vermaakt. “Chilling with my Pikachu”, schrijft ze bij de video die ze deelt op haar Instagram.

#Smelt

Dominique, de vader van de kleine meid en geliefde van Anouk, reageert met drie hartjes onder de video. Ook fans van de zangeres kunnen het niet laten om een reactie achter te laten. “Ik ben gesmolten!”, luidt een van de reacties. Iemand anders benadrukt: “Wat lijkt ze op haar mama.”

De tekst gaat verder onder de video.

Dit bericht bekijken op Instagram Chilling with my Pikachu 🌈💕 #jelizahrose Een bericht gedeeld door anouk (@anouk) op 3 Nov 2019 om 11:50 (PST)

Groot gezin

Jelizah Rose is het jongste kind van Anouk, dat ze samen met haar huidige vriend Dominique kreeg. De vader van Phoenix is Remon Stotijn, met wie Anouk acht jaar lang samen was. Hij is ook de vader van Anouks oudste zoon Benjahmin Kingsley en zoon Elijah. In de jaren daarna kreeg Anouk tot aan Jelizah nog twee kinderen: Jesiah en Sion.

Sportieve kids

Twee van Anouks kinderen zijn ontzettend sportief. Net als haar zeventienjarige broer Benjahmin is de veertienjarige Phoenix een echt basketbaltalent. Op haar Instagramaccount deelt ze het ene na het andere kiekje van zichzelf op het sportveld.

Lees ook

Nieuw seizoen ‘The Voice’ in gevaar? ‘Anouk en Lil’ Kleine in de clinch’



Bijzondere ontmoeting

Anouk en Dominique hebben elkaar op een bijzondere manier ontmoet. Hij was de basketbalcoach van haar zoon, zo ontdekte ze via Instagram. “Op een gegeven moment zag ik op de Instagram van mijn zoon een zekere Dominique reageren en ik dacht: ‘Wie is dat?’. ‘Nou’, zegt mijn zoon, ‘dat is mijn coach.’ Ik dacht: ‘Jeetjemina, dat is een stuk”’, vertelde ze eerder. “Ik ga nog wel wat vaker kijken!”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door anouk (@anouk) op 7 Sep 2018 om 3:06 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.