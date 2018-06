Anouk en grote liefde Dominique genieten van welverdiende vakantie

Zo nu en dan plaatst Anouk een kiekje van haar prachtige kids, maar haar vriend Dominique blijft vaak buiten beeld op haar Instagramaccount. Nu mogen we tóch een glimp van haar geliefde opvangen, want de zangeres heeft een romantische video gedeeld.

Op de beelden is te zien op Anouk in de armen van Dominique ligt en duidelijk intens geniet van het moment. ‘Holiday’, schrijft ze bij het filmpje.

Bijzondere ontmoeting

Anouk en Dominique hebben elkaar op een bijzondere manier ontmoet. Zo was hij de basketbalcoach van haar zoon, zo ontdekte ze via Instagram. ‘Op een gegeven moment zag ik op de Instagram van mijn zoon een zekere Dominique reageren en ik dacht: ‘Wie is dat?’. ‘Nou’, zegt mijn zoon, ‘dat is mijn coach.’ Ik dacht: jeetjemina, dat is een stuk. Ik ga nog wel wat vaker kijken!’ En de rest is geschiedenis. Samen hebben de twee een dochtertje, genaamd Jelizah Rose.

