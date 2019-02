Anouk maakt gehakt van Ali B in ‘Jinek’: ‘Dit is zó slecht’

Coaches Anouk en Ali B waren gisteravond te gast bij Jinek om vooruit te blikken op de finale van The Voice of Holland aanstaande vrijdag. Als ook het muzikale werk van de coaches zelf even ter sprake komt, laat de zangeres – goudeerlijk als ze is – geen spaan heel van de rapper.

Lees ook

Auw! 9 keer dat Anouk snoeihard uit de hoek kwam

‘Ik kan het echt niet aan’

Wat muziek betreft dan. Nadat Eva een fragment uit Ali’s nieuwe single Vlinders van Ali B samen met Gers Pardoel en Jan Smit laat horen, vraagt ze Anouk of ze (in The Voice-termen) ‘gedraaid’ zou hebben voor Ali. Daarop antwoordt Anouk resoluut: “Nee, ik kan het echt niet aan. Ik vind het echt heel slecht.”

‘Hij zit altijd ergens te huilen’

Ook het eerbetoon van Ali aan de overleden Mies Bouwman tijdens de uitreiking van De Televizier-Ring vond ze niets. “Ik hoorde dat liedje en dacht: dat kan niet waar zijn. Zo slecht.” De emotionele Ali barstte tijdens dat optreden in tranen uit, waardoor hij niet altijd even zuiver zong. Dat Ali ‘zo vaak’ en public huilt, vindt Anouk ook maar irritant.

‘Tenenkrommend’

Maar het was niet enkel negatief wat Anouk op tafel gooide. Ook noemde ze Ali “fantastisch in The Voice of Holland” en “zakelijk heel sterk”. Enkel zijn muziek is niet haar ding. “Qua muzikaal, weet ik het niet. Zijn nummers, als hij gaat zingen… Hoe ging dat nummer? ‘Waar ben jij nou?’ Ja, sorry, ik kan dat niet aan. Ténenkrommend”, lacht ze.

‘Doen wat je zelf leuk vindt’

Ali liet zich niet kennen en reageerde even vrolijk als altijd (op die huilmomenten na dan) op het commentaar van Anouk. “Het is waarschijnlijk ook k.u.t. wat ik doe. Maar soms moet je gewoon doen wat je zelf leuk vindt”, legt hij uit. Kijkers kunnen ook wel lachen om de kritiek van Anouk op Ali B. Al moeten sommige mensen toch wel even slikken. Zij vinden het toch wel sneu voor Ali B., die alles altijd zo goed bedoelt.

Bekijk het fragment in onderstaande video vanaf minuut 8.56:

Reacties op de beelden:

Soms kan je ook té recht voor je raap zijn. Anouk noemt Ali's nummer gewoon ff slecht waar hij bij zit. 😂 #jinek — Thoiiss! (@ThijsH16) February 19, 2019

Anouk, gewoon schijt aan alles hebben en zeggen wat je denkt #Jinek pic.twitter.com/ERp2S0FsY0 — Frank Mouthaan (@Dunne076) February 19, 2019

Haha Anouk roast Ali B even 😂 #jinek — Mark (@spaceteer) February 19, 2019

Later als ik groot ben wil ik Anouk worden ❤️ #jinek — Victor Hopman (@vic23) February 19, 2019

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle | Beeld: Still