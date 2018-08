Anouk neemt afscheid van haar zoon en deelt emotioneel kiekje

Voor iedere ouder komt er een dag waarop de kinderen het warme nest verlaten. En hoewel dat in veel gevallen gepaard gaat met trots, kan het ook best lastig zijn, vooral als je kind naar de andere kant van de wereld vertrekt. Anouk maakt het op dit moment mee; de zangeres heeft afscheid moeten nemen van haar zoon Benjahmin Kingsley.

De 16-jarige Benjahmin is namelijk voor langere tijd naar de Verenigde Staten gevlogen om daar aan zijn basketbalcarrière te werken, iets waar Anouk apetrots op is. ‘Jeetje, wat ben ik als moeder trots en geëmotioneerd als ik dit zie’, liet ze eerder weten via Instagram. ‘Benjahmin Kingsley, wat ga ik je missen.’

Ver weg

Nu heeft de zangeres wederom van zich laten horen via Instagram en dit keer doet ze dat met een gevoelige foto. Hierop is te zien hoe Anouk en haar zoon elkaar stevig vastpakken. ‘#verwegvanjou’, schrijft ze erbij. Met dit kiekje lijkt erop dat het moment van afscheid nemen nu echt gekomen is.

Steun

De volgers van Anouk leven met haar mee en betuigen dan ook ontzettend veel steun. ‘Echt heel moeilijk, ik begrijp je hier echt in. Heel veel sterkte!’, reageert iemand onder de liefdevolle foto. ‘Jij hebt hem vleugels gegeven. Dat is het allermooiste cadeau wat een kind van een ouder kan krijgen’, schrijft een ander. En: ‘Vreselijk, dat loslaten. Sterkte!’

😥❤#verwegvanjou Een bericht gedeeld door anouk (@anouk) op 14 Aug 2018 om 10:53 (PDT)

Beeld: ANP, Instagram