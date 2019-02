Annemieke Schollaardt: ‘Ik was verdrietig en teleurgesteld, maar daar liet ik me niet door leiden’

Ze heeft een krankzinnig jaar achter de rug, waarin werd gesteggeld over haar middagprogramma op NPO Radio 2. Maar radio-dj Annemieke Schollaardt (39) is still going strong. “Ja, ik was gekwetst, ja, ik was verdrietig en teleurgesteld, maar daar liet ik me niet door leiden. Ik heb ervan geleerd.”

Het is niet dat je om haar heen kunt – lange blonde haren, stralende lach en die lange benen – en toch manoeuvreert ze zich onopvallend door de ruimte. Rustig, kalm, bijna bedachtzaam, maar op een prettige manier. Ze weegt haar woorden nauwelijks af, weet wat ze zegt. Het is heerlijk om naar haar te luisteren. De perfecte radiostem: vrouwelijk, zonder schriele boventonen en een tikje zwaar, al zou ze dat nooit zo over zichzelf zeggen. Ze doet gewoon haar werk, zegt ze nuchter. De liefde voor radio was er als klein meisje al, en dan is het een geluk dat je een prettige stem hebt.

Anderhalf jaar geleden maakte Annemieke de overstap van 3FM naar NPO Radio 2. Niet alleen omdat het past bij deze fase van haar leven – ze is ouder nu en moeder – maar ook omdat Radio 2 toch ontzettend rock-’n-roll is.

Je bent nu een in-het-weekend-werkende-moeder, is dat prettig?

“Het is fijn dat ik dit werk kan combineren met mijn gezin. Maar dat komt ook omdat Phil in het weekend thuis is en bij onze dochter Jet kan zijn. Het is wel jammer dat ik vrij ben op de dagen dat zij naar school gaat, maar het is niet zo dat ik haar het hele weekend niet zie. Jet gaat ook niet naar een buitenschoolse opvang, een van ons is altijd bij haar. Dus ze heeft ook niet het idee van: ga je nu al weer werken? Ze weet niet beter, het is altijd zo geweest. Phil en ik hebben beiden geen 9-tot-5-baan. Hij is manager van een aantal bands en dat gaat ook gewoon in het weekend door. Dus het is voor ons sowieso behoorlijk plannen.”

Wie gaat er dan over de agenda?

“Phil is een meesterplanner, dus dat laat ik aan hem over. Ik ben minder geordend en niet zo agendavast, dus het is fijn als hij het allemaal doet. Al zei hij laatst: ‘Even over 16 juni, kunnen we dan?’ Dan denk ik wel: je kunt ook te ver plannen.”

Wat maakt hem de allerleukste?

“Toen ik hem 11 jaar geleden voor het eerst zag, was ik struck by lightning. Hij kwam binnenlopen en ik dacht: wow. Er was meteen wat, een klik, een gevoel. Ik val op karakterkoppen, Phil heeft die. Daarnaast is hij lief en slim, hij houdt van aanpakken en hij is soms best heftig – maar dat ben ik ook. We zeggen wat we denken, zijn heel direct en ook wel eigenwijs. We zijn zeer aan elkaar gewaagd.”

Jullie werken allebei in de muziekwereld. Is er thuis weleens ruzie over de playlist die jullie draaien?

“Phil en ik hebben allebei een enorme voorliefde voor de Britse popcultuur die teruggaat tot The Beatles, begin jaren 60. Dus we vinden veel dezelfde muziek leuk. Neemt niet weg dat het af en toe strijden is. Maar ik ben lang genoeg met hem om te weten dat ik hem niet de hele tijd moet vervelen met mijn lijstje en Phil weet dat ik niet constant naar Paul Weller wil luisteren. Ons hele huis ademt overigens jaren 60: het is ingericht met meubels, lampen en schilderijen uit de modcultuur, de stroming die in de sixties in Londen opkwam; denk: Franse en Italiaanse films, maatpakken en dunne stropdassen. Ik heb onlangs zo’n oude modscooter voor Phil gekocht, dus ook de schuur moet er nu aan geloven. Die scooter was nog een heel gedoe. Een jongen uit het dorp waar we wonen, heeft me geholpen. Hij weet alles over scooters en appte me de hele dag. Dan had hij weer een defect gevonden dat gerepareerd moest worden, dan moest-ie weer on-opgevoerd worden. Het is uiteindelijk een heel duur cadeau geworden.”

