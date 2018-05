Anne-Marie Jung verklapt met voor- en nafoto hoeveel ze is afgevallen

Anne-Marie Jung is momenteel niet alleen te zien in ‘Foute vriendinnen’, maar is ook een van de deelnemers van het SBS-programma ‘Vet fit’. Samen met een aantal andere BN’ers deed de actrice er alles aan om haar lijf gezond te krijgen, en dat is aan de foto’s te zien meer dan gelukt.

Via Instagram heeft Anne-Marie een voor- en nafoto gedeeld van haar lichaam, waarop duidelijk te zien is dat de actrice wat kilootjes kwijt is. ‘Jippie!!’, schrijft ze erbij. Haar volgers reageren minstens zo enthousiast. ‘Wat een verschil, goed bezig!’, aldus een van de velen. ‘Wow wat knap! Super goed gedaan zeg!’

Balans

Naar eigen zeggen deed ze mee aan het 100-dagenprogramma om lekkerder in haar vel te zitten. ‘Ik denk dat je lichaam en geest in balans moeten zijn; bij mij is dat niet het geval’, zei ze in een eerder interview met Televizier. ‘Ik weet hoe het is om me fit te voelen, maar ben een jaar geleden weer een beetje afgekalfd qua sportiviteit en eetgewoontes. Dat wil ik weer terug.’

Bron: Libelle | Beeld: ANP, Instagram