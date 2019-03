Dingen met humor openbreken en niet blijven hangen in verdriet, dat kreeg actrice en zangeres Anne-Marie Jung (42) met de paplepel ingegoten. En ze wil zich niet in een hokje laten duwen, maar alles doen wat ze wil en kan. “Ik zie het als mijn taak om mensen aan het lachen te maken.”

Is dat ook weleens een zware taak?

“Nee, zo ervaar ik het niet. Ik zoek vaak de luchtigheid van een situatie op, want daarin zit juist beweging. Als een sfeer vacuüm is getrokken, kan ik daar slecht tegen. Op de begrafenis van mijn opa was het verdriet bijna verstikkend. Ik voelde dat en gooide er een grap in. Heel bewust, zodat iedereen door zijn tranen heen kon lachen. Nee, ik vertel niet welke grap, dat houd ik voor mezelf. Maar het was mooi om te zien dat iedereen heel even het verdriet vergat. Dat betekent niet dat verdriet er niet mag zijn, hè. Je hoeft het niet weg te lachen, maar het kan goed samengaan met humor. Lachen en huilen liggen soms heel dicht bij elkaar.”

Oergevoel

“Mijn eerste show, De exoot, maakte veel bij me los. Er kwam zo’n oerkracht naar boven, dat ik al snel dacht: dat wil ik nog een keer. Het is een soort bevestiging: ik kan dit dus. Dat klinkt misschien heel arrogant, maar over dat vak – míjn vak – ben ik inmiddels best zeker. Dat was niet altijd zo, ik ben er ook onzeker over geweest. Ik vond bijvoorbeeld de overstap naar het alleen creëren, toeren en spelen wel een dingetje. Dus toen dat oergevoel me als het ware overspoelde, was ik daar heel blij mee: ik kan het dus, zelf iets maken. Iets wat de moeite waard is, iets wat hout snijdt. Het geeft me een trots en stoer gevoel. Maar het gaat óók over eenzaamheid en onzekerheid.

Ik weet wat ik kan, maar elke keer vraag ik me ook af of het publiek dat ook ziet. Of ik ze kan betoveren, hun aandacht kan vasthouden en of ze dan een volgende keer ook weer komen kijken. Soms zit ik in m’n eentje in een kleedkamer en denk ik: pff, waarom doe ik dit? Ik vind dat je je niet voor dat soort gevoelens hoeft te schamen.”

