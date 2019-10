Verven of niet? Zó ziet Anna Nooshin eruit met blond haar

Anna Nooshin (32) is te herkennen aan haar lange, donkere lokken. Maar binnenkort misschien niet meer; ze denkt erover om als blondine door het leven te gaan.

Anna speelt met de gedachte om haar lokken blond te verven sinds ze een blonde pruik heeft gepast. “Ik wil zo blond worden”, schrijft ze op Instagram. Ze vraagt haar vaste kapper Floor Kleyne om goedkeuring.

Pruik

Hoewel veel fans de coupe haar goed vinden staan, raden velen het haar ook af. “Nee gewoon een pruik houden, anders ga je huilen als je haar afgebroken is”, adviseert Fajah Lourens.

Dit bericht bekijken op Instagram I want to go this blonde for real should weeeee @floorkleyne?? Een bericht gedeeld door Anna Nooshin (@annanooshin) op 28 Okt 2019 om 12:26 (PDT)

Relatie van dertien jaar

Anna verloofde zich in april met haar vriend Nassim Zeta. De twee zijn sinds eind 2018 bij elkaar. Een paar maanden eerder zette Anna nog een punt achter een relatie van dertien jaar. “Lieve allemaal, via deze weg willen Danny en ik jullie laten weten dat we, na dertien hele mooie jaren, er liefdevol voor hebben gekozen uit elkaar te gaan”, schreef ze destijds.

Intieme bruiloft

Anna heeft al verklapt dat de bruiloft klein en intiem wordt. “Ik deel alles al met zo veel ogen, dus voor mijn huwelijk geldt: hoe kleiner, hoe beter. Al droom ik natuurlijk wel van prachtige foto’s. En de bridal cover van Vogue.”

Bruidsjurk

Wanneer Anna en Nassim elkaar het ja-woord gaan geven, houden ze nog even voor zichzelf. Maar de presentatrice is al wel bezig met een bruidsjurk. Ze is door ontwerpers benaderd die ‘m dolgraag willen ontwerpen. “Intussen droom ik al een beetje van iets custom laten maken in de Chanel-boetiek in Parijs.”

