Anna Drijver en Benja Bruijning samen in Nieuwe Buren

Hoewel het derde seizoen van Nieuwe Buren op dit moment nog volop bezig is op Videoland, zijn de makers van de populaire serie alweer bezig met het volgende seizoen. De serie staat erom bekend stelletjes te casten die ook in real life een koppel zijn. En dit keer zullen niemand minder dan Anna Drijver en Benja Bruijning deze taak op zich nemen…

Ze speelden eerder al samen in de RTL-serie Zwarte Tulp, maar daar waren ze slechts nog broer en zus. In het vierde seizoen van Nieuwe Buren zullen de twee net als in het echte leven een koppel spelen, iets wat Anna en Benja nog niet eerder hebben gedaan.

Avonturiers

Met de komst van het acteurskoppel gaat er ook het een en ander veranderen in de serie. Waar de serie zich tot nu toe vooral in en om Almere afspeelt, vertrekt de set in het vierde seizoen ook naar het buitenland. Benja en Anna zullen namelijk de rollen van high school sweethearts én avonturiers Olivier en Victoria op zich nemen.

Cast

Of dat Bracha van Doesburgh en Daan Schuurmans, die vanaf dag één in de serie te zien zijn, ook het komende seizoen in de Zonnewijk in Almere neerstrijken is nog even afwachten. De rest van de cast wordt namelijk pas later bekendgemaakt.

Bron: Telegraaf | Beeld: ANP