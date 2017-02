Angelina Jolie vertelt voor de allereerste keer over haar scheiding

Sinds september 2016 is Brangelina voorgoed verleden tijd. Snif! Angelina Jolie houdt werk en privé graag gescheiden. Maar in een interview met BBC sprak ze voor de eerste keer over deze moeilijke periode. De actrice kreeg tijdens het gesprek een brok in haar keel.

Angelina Jolie reisde met heel haar kroost – Maddox (15), Pax (13), Zahara (11), Shiloh (10) en de tweeling Knox en Vivienne (8) – naar Cambodja voor de première van haar nieuwe film ‘First They Killed My Father‘. In een interview met BBC vetelde ze over haar nieuwe film, maar de journaliste in kwestie kon zich niet bedwingen en vroeg plots iets over haar echtscheiding met Brad Pitt.

Emoties

Het humeur van de actrice sloeg meteen om. Angelina kreeg een krop in de keel en wilde niet al te veel kwijt over haar echtscheiding. Eén ding is zeker: ze is nog niet over deze moeilijke periode heen.

Voogdij

Eind september 2016 sloeg de bom in. Angelina Jolie en Brad Pitt zouden gaan scheiden. Hoe de vork precies aan de steel zit, zullen we nooit te weten komen. Maar na veel wikken en wegen hebben de twee toch een overeenkomst gesloten over de voogdij van hun kinderen.

Lees ook: