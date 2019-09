Angela Schijf over seizoen 2 van ‘Meisje van plezier’: ‘We gaan een stapje verder’

Het is 25 jaar na haar rol in ‘GTST’. Actrice Angela Schijf (40) is zelfverzekerd en dat mag. Dit najaar speelt ze wederom escortdame Nadine in het tweede seizoen van ‘Meisje van plezier’. Een rol waarin ze veel kan én moet laten zien. “Nadine is sterk en kwetsbaar, net als veel vrouwen. Ook ik.”

Angela heeft een vol jaar achter de rug. Ze had haar rol in Flikken Maastricht en ze maakte een nieuwe voorstelling over klassieke muziek, Kleine nachtmuziek, dat in het teken van Mozart staat. Daarnaast speelde ze de hoofdrol in het tweede seizoen van Meisje van plezier, dat deze keer spannender is, maar ook dramatischer. “Een heel leuk, spannend, seizoen.”

Bij het eerste seizoen kon je meedenken met het maakproces, heb je dat nu ook gedaan?

“Ik speel Nadine, een sterke, krachtige vrouw. Een rol die me na aan het hart ligt. Ik kan niet anders dan me daar tegenaan bemoeien. Ik zit natuurlijk niet achter de knoppen, maar kan, of nee, durf, ondertussen wel te zeggen wat ik ervan vind of wat ik denk dat anders kan of zou moeten.”

Dit seizoen is sexier en intenser. Twijfel je dan nog over je rol als je dat weet?

“Nee, want voor mij gaat de serie over een vrouw die vecht voor haar kinderen en doet wat ze vindt dat ze moet doen. En over een vrouw die haar eigen sensualiteit ontplooit en onderzoekt en daar kracht uithaalt. Dat is juist heel mooi om te spelen. Bovendien ga je bij een tweede seizoen automatisch een stapje verder. Het gaat over de escortindustrie, dus je ontkomt er bijna niet aan dat het sexy is of dat er seks in voorkomt. Maar het is niet zo dat je verkapte porno aan het kijken bent, hè.”

Je hebt 2 pubers in huis, is je rol als moeder dan anders?

“Het grappige is dat het nu bijna belangrijker is om de periodes dat ik thuis ben af te bakenen. En dan willen ze niet per se iets met mij doen, maar willen ze wel dat ik er ben. Ze vinden het fijn als ik op de achtergrond aanwezig ben. Het is bijzonder om te zien hoe mijn 2 oudste dochters steeds meer een eigen persoon worden. De gesprekken worden intenser, hun gevoelsleven is meer aanwezig, maar ze willen ook niet meer alles met me delen. Ik probeer daar ook een beetje mijn weg in te vinden: wanneer laat ik ze los en wanneer houd ik ze vast?”

Met welke les wil je je dochters ‘het leven’ induwen?

“O, dat vind ik een moeilijke vraag. Er zijn eigenlijk heel veel dingen die ik ze mee wil geven. Ik denk dat ieder kind ook iets anders nodig heeft. Over het algemeen vind ik het belangrijk dat ze zelfstandig zijn, dat ze niet opgeven en dat ze zichzelf waarderen. Ik hoop dat ze met een gezonde dosis eigenwaarde het nest verlaten. Dat laatste gun ik ze echt. Zodat ze hun eigen pad kunnen volgen.”

Lees ook

Aftellen: makers ‘GTST’ komen weer met exclusieve verhaallijn in Instagram Stories

Wat denk je als je aan je 15-jarige ik denkt?

“Little did she know. En ook: god, wat een gekke jeugd heb ik gehad. Of wat een rare sprongen heb ik gemaakt. Maar ook: wat bijzonder dat ik het op deze manier en op die leeftijd heb kunnen en mogen doen.” Dan na een stilte: “En misschien ook wel een beetje trots op mezelf dat ik nog steeds speel. Ik noemde mezelf toen geen actrice, hoor. Maar ik dacht wel: dit kan dus ook. En ik was ervan overtuigd, hoe jong ik ook was, dat als je iets écht wilt, dan moet je er ook voor gaan. Ik wilde echt actrice worden, wilde dat vak beheersen en heb daar hard voor gewerkt. Ik denk dat ik mezelf nu ook zo mag noemen.”

Lees het hele interview in Flair 39 Deze editie ligt vanaf 25 september in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Tekst: Saskia Smith | Beeld: Bart Honingh