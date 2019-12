Angela Groothuizen zet de strijd tegen aids in de schijnwerpers

Vandaag, op Wereld Aids Dag, onthult Angela Groothuizen samen met de 11 jaar oude Jacky op het Beursplein in Amsterdam een levensgroot, 3D geprint standbeeld van een vrouw die huilt. Met de onthulling vraagt het Aidsfonds aandacht voor het feit dat aids in de wereld niet voorbij is. Het is de aftrap van een landelijke campagne ‘Stop Aids. Uit liefde voor alle liefdes’.

De traan die het beeld iedere veertig seconden laat, staat symbool voor het feit dat er iedere veertig seconden iemand in de wereld sterft aan aids. Het bassin waarin zij staat, gevuld met water, verbeeldt de 32 miljoen mensen die sinds het uitbreken van de epidemie zijn overleden. Jacky leeft met hiv en verloor haar moeder aan aids.

Cijfers

De hele wereld staat, zoals elk jaar op 1 december, stil bij de honderdduizenden mensen die elk jaar overlijden aan de gevolgen van aids. In Nederland leven 23.300 mensen met hiv. Jaarlijks sterven in ons land ongeveer twintig mensen aan aids. Wereldwijd zijn bijna 38 miljoen mensen geïnfecteerd met hiv. Dit jaar sterven naar verwachting 770.000 mensen aan de gevolgen van aids. Volgens het Aidsfonds krijgt nog altijd bijna de helft van de kinderen met hiv wereldwijd, geen levensreddende medicijnen.

