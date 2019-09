Van zingen tot acteren en presenteren: dat Angela Groothuizen (59) een echte duizendpoot is op carrièregebied, staat vast. Maar over haar privéleven is minder bekend. In ‘Volkskrant Magazine‘ doet ze een boekje open over haar relatie met regisseur Rob Mooij (1959). Naast de blondine heeft hij een “heel dierbaar iemand” in zijn leven. Angela: “Dat vind ik prima.”

Dat Angela niet de enige vrouw is in het leven van Rob, zit haar niet in de weg. Integendeel, de twee hebben een open relatie en haar man beperken, is wel het laatste wat ze wil. Of ze het liever voor zichzelf houdt dat hij niet monogaam door het leven gaat? “Ik maak er geen geheim van, en als iemand het aan me vraagt geef ik antwoord”, aldus The Voice Senior-coach. “Maar ik geef geen details.”

Vrije ziel

In hetzelfde interview vertelt Angela dat Rob momenteel een heel dierbaar iemand in zijn leven heeft. “En dat vind ik prima, want ik heb óver”, legt ze uit. “Ik heb zoveel geluk en liefde en alles wat ik wil, ik heb zat. Snap je? En ik ga hem, mijn aller-allerliefste, in dat ene leven dat hij heeft, niet voor de voeten lopen. Met níéts. Is onze relatie daardoor makkelijker? Nou, nee. Het is niet altijd makkelijk. Maar het is óók niet echt heel moeilijk. Die man is een vrije ziel. Een fantastische, lieve, trouwe, vrije ziel. En die moet je niet willen beknotten, klaar.”

Lastig

Als hij terugkomt van die andere vrouw, voelt de presentatrice hoe goed het Rob doet. “Hoe hij me dan knuffelt, dan zíé ik gewoon hoe gelukkig hij is. En dat geluk gun ik hem. Ik gun het haar zelfs.” Angela vindt het dan ook lastig als mensen de situatie niét begrijpen. “Als vriendinnen weleens met een man aan het daten zijn, en ik vraag hoe hij is, zeggen ze: ‘Leuk, maar het is geen Rob.’ Daarom kwetst het me ook als mensen het niet begrijpen. Dan denk ik: láát die man.”

Seksleven

Hoe het zit met hun seksleven? “Ik kan er enorm van genieten maar schat: het is wel een gedoe, hè? Sjongejongejonge, na 26 jaar samen en met kinderen en de overgang en dan ben ik nog kostwinner ook… alsjeblieft, zeg. Dus dat proberen we nu te herontdekken, wat daar nog zit. Misschien dat we ook wel hulp gaan zoeken, dat weet ik nog niet. Misschien dat ik straks zeg: ik heb het allemaal wel gezien. Ook dan geldt: goed is goed genoeg.”

Twee huizen

Wat Angela benadrukt, is dat ze hoopt samen oud te worden met Rob. Maar hun relatie is niet altijd even makkelijk. “We zullen er altijd voor elkaar zijn, geen twijfel aan”, zegt ze. “Soms is een bumpy road. We hebben als je een bekende vrouw hebt, het lekker is om daar af en toe even van weg te zijn.”

Gezin

Angela Groothuizen en haar geliefde Rob Mooij zijn al meer dan 25 jaar samen. Het stel heeft samen twee dochters: Lola (24) en Nona Tijger (21).

