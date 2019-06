Angela Groothuizen gaat voor nieuwe look en ‘ziet er steeds jonger uit’

Angela Groothuizen is momenteel druk bezig met de opnames van ‘The Voice Senior’. Om de zangeres op haar best voor de camera te laten verschijnen, is daar Leco van Zadelhoff. Ook dit keer heeft de stylist en visagist weer zijn uiterste best gedaan, zo blijkt uit een gloednieuwe foto. En de complimenten stromen binnen!

”It s all about the eyeliner… de wimper en een zachte lip!”, schrijft Leco bij een kiekje op Instagram. Op de foto zien we een stralende Angela terug met prachtige haren, make-up en kleding. Voor de Leco gaat het stylen vlak voor de liveshows vaak gepaard met wat stress, maar daar lijkt hij van te genieten. ”Die ene geconcentreerde minuut voordat Angela Groothuizen live gaat… ik hou van dat moment… die concentratie…”, schrijft hij bij een ander plaatje.

Lees ook

Zien: Angela Groothuizen deelt eerlijke selfie met én zonder make-up

Ander mens

De volgers van Leco laten weten dat hij weer een plaatje heeft weten te maken van degene in zijn stoel, maar merken ook op dat Angela er ontzettend jeugdig uitziet. “Je wordt steeds jonger. Prachtig!”, luidt een van de reacties. “Wat zie jij er ongelooflijk goed uit!”, schrijft iemand anders. Weer een ander herkent de zangeres niet terug. “Wat ziet ze er anders uit, ze lijkt niet eens meer op zichzelf.” Ze vraagt zich af: “Hoe vindt Angela het zelf?”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram