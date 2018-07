Het lukt topmodellen na hun zwangerschap vaak – althans, zo lijkt het – om binnen no time hun oude, strakke lichaam weer terug te hebben. Gek genoeg schept dat bij veel mensen hoge verwachtingen. Zo kreeg Victoria’s Secret Angel Candice Swanepoel onlangs flinke kritiek op een bikinifoto omdat ze een buikje had. Het kiekje werd amper twaalf dagen na haar bevalling geschoten…

Belachelijk

Topmodel Candice is op 19 juni bevallen van haar tweede zoontje. Toen ze nog geen twee weken later in bikini op het strand verscheen en gefotografeerd werd door de pers, werd afkeurend gereageerd op haar ‘nog niet strakke buik’. Belachelijk natuurlijk, en dus slaat de kersverse moeder nu keihard terug.

‘Ik heb een buikje wel verdiend’

“Dit is mijn lichaam twaalf dagen na de geboorte van mijn zoon”, schrijft ze bij de foto die ze nu zelf op Instagram heeft geplaatst. “Als je het nodig vindt om hier commentaar op te geven, kun je beter zelf hulp zoeken. Waarom moeten we zo onaardig zijn tegen elkaar? Ik schaam me niet voor mijn lichaam, maar ik ben er juist trots op. Ik heb er negen maanden mijn zoontje in gedragen, dus ik heb het wel verdiend om een klein buikje te hebben.”

Modellenwerk

Het model sluit af met de vraag of de kritiek komt door haar beroep. Daarmee wil ze duidelijk maken dat ook modellen gewoon mensen zijn die van een dagje op het strand willen kunnen genieten. Oók vlak na de bevalling.

Beeld: Hollandse Hoogte