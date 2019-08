Kijkers laaiend enthousiast over nieuw programma van ‘HHB’-duo André en Janny

Dat André van Duin en Janny van der Heijden het samen erg leuk doen op televisie wisten we natuurlijk al door ‘Heel Holland Bakt’. Toch was het maar de vraag of de twee in hun nieuwe programma ‘Denkend aan Holland’, dat gisteravond van start ging, dezelfde chemie zouden hebben.

Zomerhit

Gelukkig kan het presentatieduo terugkijken op een zeer succesvolle start: maar liefst 1,4 miljoen mensen (toch wel een prestatie in de zomermaanden) zaten aan de buis gekluisterd om de avonturen van de twee te volgen.

Enthousiaste reacties

In Denkend aan Holland ontdekken André en Janny Nederland vanaf het water. Ze varen door natuurgebieden, langs eeuwenoude stadjes en historische landgoederen. De eerste aflevering bewijst meteen dat Nederland genoeg moois te bieden heeft. Kijkers genieten van de prachtige beelden die zijn gemaakt in Giethoorn en het natuurgebied Weerribben-Wieden, en het duurt dan ook niet lang voordat de enthousiaste reacties op Twitter binnenstromen:

Wat een verademing is dit programma! #denkendaanholland

Lang leve Janny en André! — Delano Grin (@DancingDellie) August 5, 2019

Wat bizar dat dit moois gewoon in ons eigen land is. 😍 #denkendaanholland pic.twitter.com/Ji0sqD60Zb — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) August 5, 2019

Wat is dit een leuk programma met interessante weetjes, mooie beelden en een fantastisch presentatieduo. 😍 #denkendaanholland pic.twitter.com/OxFunQaisN — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) August 5, 2019

#denkendaanholland Ik ga heerlijk relaxt slapen na dit fantastische feel good programma! — Zeg maar Nancy (@NancyGroningen) August 5, 2019

Janny en André op een bootje, niet al te lollig doen, varend door Nederland. Heerlijk programma! #denkendaanholland — Peter ter Horst (@PeterterHorst) August 6, 2019

Typisch Nederlands om speciaal voor twintig cent terug te lopen. 😂 #denkendaanholland pic.twitter.com/oF66WPbQT1 — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) August 5, 2019

Bron: Libelle | Beeld: Still