André Hazes reageert op geruchten rondom zwangerschap Monique

André Hazes en zijn vriendin Monique maken er geen geheim van dat ze graag nog een kindje willen. Sinds de twee die wens zo duidelijk uitspreken, draait de geruchtenmolen op volle toeren.

Stiekem al zwanger?

Volgens verschillende media en fans zou het feit dat de twee zo openhartig zijn over hun kinderwens er op kunnen wijzen dat Monique stiekem al zwanger is. Dat gerucht ging deze week opnieuw rond en daar wilde André Hazes graag zelf op reageren.

‘Ik geef mijn woord’

Aan Privé vertelt André: “Ik geef mijn woord dat Moon niet zwanger is. Het is geen geheim dat we dolgraag nog kinderen willen, maar daar is dus voorlopig nog geen sprake van. In de toekomst willen we dat graag, als het medisch lukt. Onze kleine André zal tot die tijd moeten wachten op een broertje of zusje.”

