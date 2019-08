Eerder vandaag wisten we al te melden dat het over en uit zou zijn tussen André Hazes en zijn Monique. De zanger vertelt nu in ‘RTL Boulevard’ dat er inderdaad problemen zijn tussen de twee.

‘Het komt nooit goed uit’

Want hoewel André er eerst weinig over kwijt wil uit respect voor Monique, laat hij toch wat los. Wanneer Bridget vraagt of de focus nu echt alleen op zichzelf is met zijn aankomende concertreeks, antwoordt Hazes: ‘Als er iets aan de hand zou zijn, komt het nooit goed uit. Want dan is het kerst, dan is er een verjaardag.’

Veel liefde

Toch betekent dat niet dat de liefde over is. “Wij houden heel veel van elkaar”, vervolgt de zanger. “Het is een goed wijf en iedereen heeft af en toe wat.” De focus ligt nu volledig op hun zoontje.

Overspel

De breuk tussen André en Monique zou alles te maken hebben met de openlijke flirts met Nikkie Plessen. De vriendin van de zanger heeft namelijk eerder in Glossy gezegd het niet te tolereren als haar geliefde vreemd zou gaan. ‘”We hebben het er weleens over gehad”, aldus Monique destijds. “Ik heb het nooit meegemaakt, maar ik denk dat ik hem nooit zal kunnen vergeven, want dan is het respect weg.”

Bron: Boulevard | Beeld: ANP