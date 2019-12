André en Monique vieren samen Sinterklaas, maar krijgen gemengde reacties

André Hazes en Monique Westenberg hebben woensdagavond, ondanks hun pijnlijke breuk en de ongemakkelijke situatie rondom André’s nieuwe relatie met Bridget Maasland, wél samen Sinterklaas gevierd met zoontje André (3). Daarvoor krijgen ze veel lovende reacties, maar één detail valt bij sommigen helemaal verkeerd.

Samen Sinterklaas vieren

Op Instagram delen zowel André als Monique foto’s en video’s van de gezellige avond, waarvoor Sinterklaas en meerdere pieten zelfs even tijd voor vrijmaakten. Op de foto’s en de video’s is te zien dat de kleintjes het ontzettend naar hun zin hebben.

‘Even alles vergeten’

Op één van de foto’s zijn André en Monique samen te zien. André schrijft bij zijn posts: “Blij bekkie bij Dreetje, de hele avond bij Sinterklaas en zwarte piet. Mooiste wat er is!” Monique laat weten dat ze door dit mooie moment alle ellende rondom de breuk met André even naar de achtergrond kan plaatsen: “Dit soort momenten doen je even alles ‘vergeten’. Die gelukkige gezichtjes en snel kloppende hartjes betekenen de wereld.”

Het ‘goede’ voorbeeld

Veel volgers reageren positief op het samenzijn van het gezin. André – die zijn reacties filtert – wordt geprezen om het geven van het goede voorbeeld en er worden vele hartjes onder de beelden geplaatst. Maar niet iedereen is het eens over dat ‘goede voorbeeld’. Daarmee wordt gedoeld op het hoog bezoek in huis: Sinterklaas kwam namelijk opdraven met enkele ‘zwarte’ pieten. En dat ligt erg gevoelig bij sommige volgers, onder wie zangeres Glennis Grace.

‘Jammer, Dré’

Onder één van de beelden reageert ze: “Je weet dat je m’n vriendje bent. Maar deze foto met zwarte pieten kunnen echt niet meer man. M’n maag draait er gewoon van om en mijn hart huilt. Jammer, Dré. Iedereen mag een andere mening hebben, maar ik hoop dat je je ooit bewust wordt dat Zwarte Piet echt niet meer kan of zou mogen.” Haar reactie scoorde in drie uur tijd al meer dan zesduizend (!) vind-ik-leuks.

Powervrouw

Onder de post van Monique draait het vooral om respect voor de sterke Monique, die zich zo goed staande houdt ondanks de breuk én het overlijden van haar oma vorige week. Enkelen van haar volgers laten weten de keuze voor ‘échte pieten’ juist te waarderen.

Bron: Libelle | Beeld: iStock