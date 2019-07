Verklappen deze foto’s dat André Hazes en Monique nu écht klaar zijn voor tweede kind?

André Hazes en zijn Monique hebben er nooit een geheim van gemaakt graag een tweede kindje te willen. En de twee lijken er nu helemaal klaar voor te zijn.

Het hele gezinnetje is namelijk op kraambezoek bij het pasgeboren dochtertje van een vriendin van Monique. En ook de zanger laat zien helemaal in de wolken te zijn met zo’n kleine hummel in zijn armen.

Monique Westenberg haalt uit naar haters met foto van ‘zichtbaar zwangerschapsbuikje’

Kriebelen

Volgers vragen zich dan ook af of het niet weer begint te kriebelen bij het stel. “Prachtig kind! Staat jullie nog goed”, reageert iemand. Een ander merkt op: “Moet je kleine Dre zien kijken.”

Dit bericht bekijken op Instagram Mia Jones & Mama Mia ♡ Een bericht gedeeld door 𝑴𝒐𝒏𝒊𝑸𝒖𝒆 𝑵𝒐𝒆̈𝒍 (@moniquenoell) op 16 Jul 2019 om 7:28 (PDT)

Tweede kindje

Afgelopen oktober was Monique Westenberg (41) heel duidelijk over hun kinderwens. Openhartig vertelde ze dat er in het ziekenhuis nog drie cryo’s (ingevroren embryo’s) op haar lagen te wachten; embryo’s die elk moment bij haar teruggeplaatst konden worden. In het interview met het Belgische tijdschrift Dag Allemaal liet de vriendin van André Hazes (25) echter weten dat er nog twéé embryo’s in het ziekenhuis liggen. In het interview vertelt Monique dat ze over een tweede kindje praten, en alleen nog moeten bepalen wanneer de cryo-behandeling start. “Maar eerst gaan we nog even rust vinden in ons huis en bij elkaar.”

