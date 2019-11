André en Monique zouden al tijdens zijn Ahoy-concerten uit elkaar zijn geweest. Hoewel Monique op Instagram deed voorkomen alsof ze weer gelukkig waren en zij daar als liefhebbende partner aanwezig was, stak de vork toch iets anders in de steel.

Regels veranderd?

Monique was er inderdaad, met hun zoontje André (3), en backstage liep ze rond tussen de genodigden. Maar wel met het grote verschil dat ze nu niet zomaar André’s kleedkamer in mocht, schrijft Story. Waar ze andere jaren deze ruimte spontaan in- en uitliep, kreeg ze dit keer te horen dat de regels waren veranderd.

Geen spontane bezoekjes meer

Een insider die dat die avond van dichtbij zag gebeuren, vertelt Story: “André had aan Monique, maar ook aan alle medewerkers laten weten dat ze eerst aan hem moesten vragen of Monique binnen mocht komen. Zo maar spontaan binnenlopen was uit den boze.”

Vreemde situaties

Het zou vreemde situaties hebben opgeleverd. Omstanders zagen Monique aan het team van André vragen of ze naar binnen mocht, terwijl zij daarvoor altijd degene was die bij het team André hoorde. Of dit met de aanwezigheid van Bridget te maken had, die door André was uitgenodigd voor zijn concert en met plezier zijn naamketting droeg tijdens het feest (en buiten de Ahoy-muren), is vooralsnog onbekend.

Kaart-contact

In de ochtendshow van Frank Dane bij Radio 538 vertelde André dat het Bridget was die hem voor het Ahoy-concert op 19 oktober had geappt of ze niet twee, maar tien kaarten kon krijgen. Volgens hem begon op die manier het contact tussen hen. Na een appje waarin Bridget André bedankte voor de geste, doofde het contact even uit. “Maar op een gegeven moment dacht ik: wat een leuk wijf ben je toch wel. En toen wilde ik haar gewoon zien“, aldus de zanger.

