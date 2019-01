Te schattig: André Junior laat zijn zangkunsten horen

Ook de jongste André Hazes is geboren voor het podium. Het jochie is dol op optreden, en dat doet hij zelfs in het bos. Maar hij had wel een beetje last van opstartproblemen.

Lees ook: Monique heeft een bijzondere wens voor jarige André Hazes

André junior heeft een schitterend optreden weggeven in het bos. Met een tak in zijn hand als microfoon zong hij uit volle borst ‘O dennenboom’. Maar daar ging wel een hoestbui aan vooraf. ‘Even inkomen…’, grapt zijn moeder Monique op Instagram.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram