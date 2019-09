André Hazes zou vakantieliefje Romy helemaal niet kennen

View this post on Instagram

Ik heb tijden mijn mond gehouden omdat het mij weinig interesseert wat er over mij word geschreven. Ik weet dat @moniquenoell sterk in haar schoenen staat en als er iets is wat wij altijd zullen hebben is dat vertrouwen in elkaar. Maar het loopt uit de hand. Mensen worden meegenomen in verhalen door bladen als de @storynl ( die blijkbaar of een tering hekel aan mij heeft of geobsedeerd is door mij ) waardoor het leven van die mensen op de kop staan. Ik vraag deze bladen eens na te denken aan de consequenties die deze Woensdagen, want dan komen de boekjes uit, met zich meebrengen. Mijn zoon leest later dingen over zijn vader die niet waar zijn, en niet eens in de buurt van de waarheid liggen. Ik heb Monique nooit bedrogen. Ik ben een amicale gozer, ik sla snel een arm om je heen, ik kan een hand pakken, ik kan close zijn met iemand. Maar ik ken mijn grenzen en dat vertrouwen heb ik ook nooit beschaamd van Monique. Ik heb nooit staan zoenen met Nikkie Plessen in een Palladium. Ik heb nooit een date gehad met Imanuelle, ik heb Jamie Been nog nooit in mijn leven ontmoet en ik ben benieuwd naar wat er nu weer staat over mij en ene Romy. Doei.