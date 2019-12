Zien: André Hazes en zoon Bridget Maasland nu al de beste vrienden

De relatie tussen André Hazes (25) en Bridget Maasland (45) mag dan misschien nog pril zijn, maar het is wel heel serieus tussen de twee. De tortelduifjes hebben hun schoonfamilie inmiddels leren kennen, en de zanger is ook al voorgesteld aan een heel belangrijk persoon in Bridgets leven: haar zoon.

De zanger bracht de regenachtige zaterdag door bij zijn kersverse vriendin. Daar sloeg hij aan het knutselen met Bridgets elfjarige zoontje Mees. De mannen kunnen het erg goed met elkaar kunnen vinden. Zo goed, dat de presentatrice al een beetje overbodig is. “Mam, je bent nu echt definitief ontslagen”, horen we Mees roepen, waarop André antwoordt: “Ik heb daar verder niks over te zeggen, hè?”

De tekst gaat verder onder de video.

Bridget en Rachel

André lijkt het in elk geval minstens zo goed te kunnen vinden met Mees als Bridget met haar nieuwe schoonmoeder. “Bridget is top!”, liet Rachel onlangs weten. “Ik kan ongelooflijk met haar lachen. We hebben echt dezelfde humor.” Na hun eerste ontmoeting deed Bridget ook al een boekje open over de band met haar nieuwe schoonmoeder. “Wat een leuk wijf!”, zei ze in RTL Boulevard. “We stonden bij het concert van André en we hebben eigenlijk alleen maar staan dansen, swingen en lachen! We houden zelfs al van elkaar!”

‘Beetje pijnlijk’

Dat Rachel nu al lekker close is met zijn nieuwe liefje Bridget, zit Olcay Gulsen niet zo lekker. Zij nam het dan ook op voor de ex van André. “Het lijkt me aan de andere kant ook best wel een beetje pijnlijk voor Monique, toch? Die heeft een moeilijke band gehad met haar schoonmoeder.”

Breuk André en Monique

Kort voordat bekend werd dat André gevallen was voor de charmes van Bridget, bracht de zanger via zijn management naar buiten een punt te hebben gezet achter zijn relatie met Monique Westenberg (41), de moeder van zijn driejarige zoon. Het was Monique die vervolgens uit de doeken deed dat André verliefd was op een ander.

Lees ook

Rachel Hazes openhartig over herstelde band met André én Bridget als nieuwe schoondochter

André en Bridget

Story-fotograaf Edwin Smulders wist kort na de bekendmaking het stel als eerste vast te leggen, vlak na hun állereerste echte date; een etentje in Amsterdam. Een tijdje later deelde Bridget zelf een foto met haar nieuwe vlam, met daarbij een veelzeggende tekst. “Misschien wordt het niets”, schreef ze bij het kiekje. Niet veel later genoten de tortelduifjes van een uitje naar dé stad van de liefde, Parijs. Hiervan deelde de RTL Boulevard-presentatrice meteen een aantal kiekjes, maar op het Instagramaccount van André bleef het langer stil. Uiteindelijk deelde hij toch een kiekje met zijn nieuwe vlam.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.