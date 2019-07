Shock in BN’er-land: ‘André Hazes zoenend gespot met Nikkie Plessen’

Al vaker draaide de geruchtenmolen rondom de relatie van André Hazes en Monique Westenberg op volle toeren. In april 2018 werden de roddels bevestigd en gingen de twee – vier jaar en een kind verder – een tijdje uit elkaar. Uiteindelijk kwam het stel toch weer samen, maar nu lijkt het opnieuw te wankelen tussen de twee. De zanger zou namelijk wel héél intiem gespot zijn met niemand minder dan Nikkie Plessen.

Afgelopen weekend zou André Hazes zich volledig hebben laten gaan. In de Amsterdamse club Palladium, waar BN’ers kind aan huis zijn, feestte hij met vrienden… én de beeldschone modeontwerpster. Volgens een ooggetuige ontaardde dit in een intiem moment tussen André en Nikkie, waarmee het einde tussen de zanger en Monique nabij lijkt te zijn.

Te ver

“Ze waren die avond met een groep vrienden in deze club aanwezig”, vertelt een betrouwbare bron aan Story. “Ze vielen op door hun jolige gedrag. Op enig moment zag ik dat André en Nikkie elkaar zoenden, op een manier die onder goede vrienden te ver zou zijn gegaan.”

Foto

Waarschijnlijk waanden André en Nikkie zich ondanks de drukte in Palladium onbespied, maar volgens de ooggetuige zagen de nodige mensen hoe André en Nikkie volledig in elkaar op leken te gaan. Opmerkelijk genoeg maakten de twee er in elk geval geen geheim van dat ze met een groep vrienden in Palladium waren geweest. Op zijn Instagramaccount postte de zanger een foto van deze groep, waarbij hij naast Nikkie staat.

Reactie

De roddels zijn inmiddels ook aangekomen bij Nikkie en André zelf. Shownieuws schrijft André via zijn management om een reactie te hebben gevraagd, maar die niet gekregen te hebben. Hoewel zijn manager aan Story alleen heeft laten weten dat het niet waar is, geeft Nikkie aan het weekblad een uitgebreidere verklaring. “We hebben niet gezoend”, laat ze weten. “André is een van mijn allerbeste vriendjes. We gaan voor elkaar door het vuur. Als ik een keer een avond ga stappen, krijgen we dit meteen. We waren met iedereen aan het stappen. En het was heel gezellig. Ik vind het bloedirritant dat mensen dan gelijk zoiets zeggen. Als twee mensen het goed met elkaar vinden, mag dat toch? We hebben gedanst, alles erop en eraan. Een topavond! Dat dit er dan weer van gemaakt wordt, maakt het wel lastig om leuk uit te gaan…”

Dit bericht bekijken op Instagram Uiteindelijk…. bloedje gezellig❤️ Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 19 Jul 2019 om 3:23 (PDT)

