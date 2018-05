André Hazes gaat weer bij zijn Monique wonen

André Hazes heeft roerige tijd achter de rug. Hij en zijn partner Monique waren tijdelijk uit elkaar. Daarom woonde de volkszanger even ergens anders. Maar nu ze hun relatie weer nieuw leven hebben ingeblazen, verhuist hij weer terug naar huis.

Lees ook: André Hazes en Monique kunnen hun geluk niet op: ze zijn weer samen!

Nu zijn de twee weer gelukkig met elkaar en zijn ze weer samen. Dat laat André duidelijk zien met een foto op Instagram. Hij bedankt de vrouw bij wie hij in deze tijd kon wonen. ‘Lieverd, ik wil je bedanken. Dat ik in dit prachtige huis mocht zitten voor een bepaalde tijd. Heeft mij heel goed gedaan en ik zat er heerlijk. Maar het is tijd om lekker naar huis te gaan. I’m back!’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram