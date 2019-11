André Hazes onthult opmerkelijke manier waarop hij Bridget’s hart veroverde

André Hazes (25) heeft zijn nieuwe, twintig jaar oudere vlam Bridget veroverd door haar gratis kaartjes te geven voor zijn show. Dat vertelde hij vrijdag op Radio 538. Bridget kreeg er maar liefst tien.

Na een appje waarin Bridget de zanger bedankte voor de geste, doofde het contact even uit. Maar uiteindelijk dacht Hazes toch “wat een leuk wijf ben je toch. En toen wilde ik haar gewoon zien.”

Hel

Hazes snapt niet dat alle media over de affaire berichten. Eerder deze week stelde de zanger in een uitgebreid interview met Shownieuws dat zijn leven sinds zijn flirt met Bridget “in een hel is veranderd”. Zo durft hij tijdens het boodschappen doen zijn capuchon niet meer af te doen.

Breuk

Zaterdag maakte Hazes in een verklaring bekend dat zijn relatie met Monique over is. De zanger noemde de breuk “een verschrikkelijk moeilijke keuze waar veel tranen overheen zijn gegaan”. Vervolgens liet Westenberg op Instagram weten dat er een “andere vrouw” in het spel zou zijn. André en Monique waren sinds 2014 bij elkaar en kregen in oktober 2016 een zoontje, André.

‘Het is mijn goed recht’

Hazes en Maasland lieten zondag aan Shownieuws weten dat zij een beginnende relatie hebben en elkaar “pas een week kennen” (al hebben de twee in 2014 – toen André al met Monique was – wel al eens gezoend). “Uit respect naar de moeder van mijn zoon en naar hem toe heb ik dit verteld aan Monique. Het is mijn goed recht, we zijn immers al een tijdje uit elkaar en wonen niet meer samen”, aldus Hazes. Volgens Monique vond het ‘we-zetten-er-definitief-een-punt-achter-gesprek’ pas vorige week plaats en had zij de indruk dat het “na een rotzomer” juist weer beter ging tussen haar en André.

In de spotlights

Na een pittig weekend gingen André en Bridget maandag op hun eerste officiële date en lag de roddelpers op de loer om de eerste foto van het stel te schieten. Het nieuwe stel vertoonde zich sneller dan snel voor het eerst en public. Verwacht werd dat Monique zich schuil zou houden en de confrontatie met aandacht, pers, camera’s en BN’er-collega’s voorlopig uit de weg zou gaan, maar onverwachts verscheen ze (hóe stoer) dinsdag alweer op haar eerste BN’er feestje na de breuk.

