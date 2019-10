André Hazes hoopt ooit te trouwen met Monique: ‘Ze is de liefde van mijn leven’

Dat André Hazes (25) en Monique Westenberg (41) door een moeilijke periode gaan, is inmiddels geen geheim meer. De zanger doet nu voor het eerst zelf zijn verhaal en vertelt hoe de vork in de steel zit.

In het Belgische blad Primo vertelt hij over de reden van hun problemen. Want gebeurde er vorig jaar niet exact hetzelfde, toen hij ook teveel hooi op zijn vork had genomen? Dat kan André beamen. “Ik had beloofd aan Monique dat ik een stap terug zou doen. Maar eigenlijk heb ik het nog veel drukker dan voorheen. Het gekke is dat zoiets vanzelf gaat. Dan gebeurt er iets wat heel belangrijk is voor je carrière, waar je eigenlijk geen nee tegen kunt zeggen. Je krijgt vaak maar één kans en die wil ik dan ook pakken. Maar ik begrijp dat ik het echt rustiger aan moet doen, want dit is zo niet goed.”

Irritaties

Hoewel Monique hem begrijpt, ontstaan er toch spanningen. “Dan ben ik echt niet zo’n leuk persoon thuis, waardoor er irritaties komen. Dat weet ik gewoon van mezelf. Ik weet niet of dat door mijn leeftijd komt, of de manier van denken, maar het is een slechte eigenschap. Het leven is soms heel moeilijk. Ik heb ook iemand die mij daarbij helpt.” Zijn besluit om apart te gaan wonen is dan ook niet zomaar ontstaan. “Zo’n beslissing neem je niet zomaar. Maar het is voor iedereen beter.”

Weinig aan de hand

Ondanks dat ze niet samenwonen, is er volgens André eigenlijk weinig aan de hand. Ze houden nog steeds ongelofelijk veel van elkaar. “Monique is de belangrijkste vrouw in mijn leven”, aldus de zanger. “Maar door de snelheid van mijn succes is het moeilijk om alles goed te doen. Als er concerten voor de deur staan, ben ik thuis een enorme lul. Mensen zeggen dan: ‘Dóé er dan iets aan’. Dat zou ik ook graag willen, maar de spanningen nemen mijn leven dan over. Mijn geluk is dat Monique mij misschien nog wel beter kent dan dat ik mezelf kan doorgronden. Ze cijfert haar eigen geluk voor mij weg. Het is gewoon heel ingewikkeld. Voor de buitenwereld ook niet te snappen. Het is iets wat ik zelf veroorzaak.”

Overspel

André werd zoenend met Nikkie Plessen gespot en hand in hand met een jongere versie van Monique. Vreemdgaan? Dat zou de zanger nooit doen. “Ik ben heel handtastelijk, maar ze weet dat ik nooit zal vreemdgaan in mijn leven. Ik durf mijn handen ervoor in het vuur te steken dat ik dat ook nu niet ben geweest. Ik zweer het op alles.” Dat hij hand en hand dus met een meisje liep in Spanje stelde dan ook niks voor. “We gingen nog ergens heen, waar ook andere mensen bij waren en op de weg daarheen, pak ik dan gewoon haar hand vast. Dat ben ik gewoon, dat zit nu eenmaal in mij. Dat heeft allemaal niets te betekenen. Ik zou zelfs nog een kus op de wang kunnen geven, gewoon omdat ik amicaal ben.”

Toekomst

André blijft nog even apart wonen, maar er is een grote kans dat hij weer terugkeert naar huis. “De liefde is er nog steeds, die gaat ook nooit weg. Dat weet ik zeker”, besluit de zanger. “Monique is de liefde van mijn leven. En natuurlijk hoop ik dat ik mezelf weer zal terugvinden.” Hij hoopt dan ook nog steeds op een dag met haar in het huwelijksbootje te stappen. Ook Monique wil vooral dat alles weer goedkomt. “Natuurlijk zie je alles veel liever gelukkig. Maar ik ken André ook en soms is het gewoon nodig om ruimte te hebben”, vertelt Westenberg. “Ik vind als je volwassen bent en echt van iemand houdt, dat je dat moet doen. Als iemand je zeer doet met bepaalde keuzes, dan probeer je te begrijpen waar dat vandaan komt. En dat is wat ik ben gaan doen. Hierdoor ben ik dingen gaan begrijpen […] Een compleet gelukkig gezin, het mooiste is wat er kan zijn. Daar blijf ik op hopen. We zijn weer op de goede weg.”

