Heeft André Hazes nú al een liefdestattoo voor Bridget laten zetten?

De liefde tussen André Hazes en Bridget Maasland is nog pril, maar ze steken hun gevoelens voor elkaar niet onder stoelen of banken. Het lijkt er zelfs op dat de zanger een tatoeage heeft laten zetten voor zijn nieuwe vriendin.

Nieuwe tattoo geen brug te ver

De tortelduifjes spreken nog niet van een relatie, maar ze durven wel toe te geven dat ze gek zijn op elkaar. De zanger lijkt de afgelopen dagen wel zeker van zijn zaak te zijn geworden. Hij bracht vandaag een bezoekje aan een tattooshop in New York. Daar liet hij een New Yorkse brug op zijn pols vereeuwigen. Het Engelse woord voor brug is ‘bridge’, wat zomaar eens een verwijzing zou kunnen zijn naar zijn geliefde Bridget. Het scheelt immers maar een letter.

Mediagekte ontvlucht

André is op dit moment in New York, waar hij de mediagekte rondom zijn liefdesleven is ontvlucht. De zanger heeft zijn neef, manager én beste vriend Djarno Hofland meegenomen. Samen zetten ze flink de bloemetjes buiten in the city that never sleeps. Bridget is ondertussen gewoon thuis, in Amsterdam.

Prille relatie

André viel onlangs als een blok voor Bridget. “Het is positief! Ik ben verliefd, André is verliefd. En we zijn elkaar lekker aan het ontdekken”, aldus Bridget in RTL Boulevard. Zij was zeer verbaasd over de mediastorm. “We doen het allemaal op een nette manier, ik geloof in eerlijkheid. Er werd gedaan alsof we al getrouwd waren, maar dat zijn we nog niet. We daten en kijken of er meer in zit. We vinden elkaar heel erg leuk.”

Dit bericht bekijken op Instagram ❤️ Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 26 Nov 2019 om 1:08 (PST)

Bron: Story | Beeld: ANP