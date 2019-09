Huh? André Hazes drijft spot met Monique in nieuwe Instagramfoto

Dat de relatie van André Hazes (25) en Monique Westenberg (41) momenteel in zwaar weer verkeert, is inmiddels geen geheim meer. Dat betekent echter niet dat er geen ruimte is voor een grapje hier en daar, zo blijkt uit een nieuwe foto die de zanger deelt.

Na een radiostilte van dik een maand liet Monique afgelopen weekend weer van zich horen, en na een flinke tijd speelt zij weer een rol in een kiekje van André. Hij steekt de draak met de blondine door een foto van hun zoon te posten, die zijn gezicht tegen het raam drukt. “Nu heeft-ie jouw neus, Monique”, grapt de zanger. Daar laat de moeder van de kleine Dré het niet bij zitten. “De rest van deze gezichtsuitdrukking is toch duidelijk jij!”, reageert ze. Of dit sneren naar elkaar zijn of wat anders? De tijd zal het moeten leren.

Affaire

De relatieproblemen met Monique zouden onder andere zijn ontstaan door André’s vermeende affaire met Nikkie Plessen. Tijdens een weekend in juli zouden André en Nikkie zich volledig hebben laten gaan in de Amsterdamse club Palladium. Volgens een ooggetuige ontaardde de stapavond in een intiem moment tussen André en Nikkie, waar iedereen omheen stond! De ooggetuige vertelt Story: “Ze waren die avond met een groep vrienden in deze club aanwezig. Ze vielen op door hun jolige gedrag. Op enig moment zag ik dat André en Nikkie elkaar zoenden, op een manier die onder goede vrienden te ver zou zijn gegaan…”

Grensoverschrijdend gedrag

Bovendien is het niet bij die ene keer met Nikkie Plessen gebleven, want onlangs werd André opnieuw hand in hand gesignaleerd in Spanje met een jonger ogende versie van Monique, zo beweert een ooggetuige. André verbleef met zijn creatieve team in zuid-Europa om aan zijn nieuwe kerstalbum te werken. Het is niet bewezen of Hazes zijn Monique nu wel of niet heeft bedrogen, maar het feit dat hij openlijk hand in hand wordt gezien met andere vrouwen, zou mogelijk voor haar al grensoverschrijdend zijn.

Lees ook

Bevestiging van problemen

In RTL Boulevard bevestigde de zanger onlangs al dat er inderdaad sprake is van relatieproblemen. Toch betekent dat niet dat de liefde over is. “Wij houden heel veel van elkaar. Het is een goed wijf en iedereen heeft af en toe wat”, zei hij in de uitzending. Ook in Beau deed André een boekje open over de relatiecrisis. “Ik wil niet zeggen dat we uit elkaar zijn, maar we weten het even niet”, liet hij weten. In de tussentijd blijft het stel in elk geval wel goed met elkaar omgaan. “Er is veel respect, we hebben veel contact en ik zie Dré (de kleine van de twee, red.) elke dag. Dat is goed.”

Dit bericht bekijken op Instagram Nu heeft ie jouw neus😂 @moniquenoell Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 16 Sep 2019 om 9:16 (PDT)

