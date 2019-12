André Hazes (25) beult zich niet voor niets af in de sportschool. De spierbundels van de zanger vallen duidelijk in de smaak bij zijn nieuwe liefde Bridget Maasland (45).



André deelde maandagochtend weer een kiekje van zijn ontblote bovenlijf op Instagram. “We gaan voor die Mens Health broer”, schreef hij bij de foto die hij in de sportschool maakte. Bridget was er als de kippen bij en reageerde als eerste op het portret van haar geliefde. “Maak me gek!”, reageerde de presentatrice, gevolgd door een hartje.

Dit bericht bekijken op Instagram @stephan_pt We gaan voor die Mens Health broer. Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 9 Dec 2019 om 1:43 (PST)

Eerste vakantie

Vorige week genoten de tortelduifjes van een uitje naar dé stad van de liefde, Parijs. Hiervan deelde de RTL Boulevard-presentatrice meteen een aantal kiekjes, maar op het Instagramaccount van André bleef het langer stil. Uiteindelijk deelde hij toch een kiekje met zijn nieuwe vlam.

Nieuwe schoondochter

Bridget heeft inmiddels de zegen van moeder Rachel Hazes gekregen. “We hebben de grootste gein met elkaar”, zei de weduwe van André Hazes vorige week. “Ze is echt leuk, ik ben echt blij met haar.”

Eerste foto samen

Om de eerste foto van het kersverse koppel te schieten, werd ongeveer een maand geleden nog net niet gevochten door de paparazzi. Uiteindelijk wist Story-fotograaf Edwin Smulders het stel als eerste vast te leggen, vlak na hun állereerste echte date; een etentje in Amsterdam. Een tijdje later deelde Bridget zelf een foto met haar nieuwe vlam, met daarbij een veelzeggende tekst. “Misschien wordt het niets”, schreef ze bij het kiekje.

Breuk van het jaar

Begin november kondigde André met veel bombarie aan dat hij zijn knipperlichtrelatie met Monique Westenberg had beëindigd. De twee hebben samen een zoon, de 3-jarige André.Het was Monique die vervolgens uit de doeken deed dat André verliefd was op een ander. Een dag later bleek die ander niemand minder dan de twintig jaar oudere Bridget te zijn. Amper twee weken nadat de bom barstte, krijgt Monique de volgende klap te verwerken: haar geliefde oma Corrie (‘de koningin’) is op 88-jarige leeftijd overleden. Bij de uitvaart blijkt André uit beelden een van de kistdragers te zijn.

Lees ook

André Hazes over kerst bij zijn moeder: ‘Daar is Bridget bij, ja’



Mediastorm

Het liefdesleven van de twee doet heel wat stof opwaaien in de entertainmentwereld, zeker nadat weekblad Privé een foto van André’s zoontje op de cover plaatste. De zanger klaagde het blad vervolgens aan voor schending van portretrecht. Heleen van Royen haakte hierop in nadat André een aantal foto’s had geplaatst van pakjesavond, dat hij samen met Monique en hun zoontje vierde. Op een kiekje was namelijk te zien hoe het jochie poseerde met twee middelvingers in de lucht, waarop de schrijfster op Twitter schreef: “Boos worden als je kind op de voorpagina van Privé belandt, maar hem zelf wel zo te kijk zetten op Insta. Een beetje dom.”

