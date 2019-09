André Hazes blijft ondanks Monique’s ruzie met beste vriend achter Djarno staan

André’s relatie met Monique zit naar verluidt al enige tijd opnieuw in zwaar weer. Maar er is één persoon die in goede én slechte tijden voor de zanger klaar staat: Djarno Hofland. Opvallend genoeg lijkt Monique het plots niet meer met André’s beste vriend te kunnen vinden…

Net een soap

Wat er precies aan de hand is tussen André en Monique, is niet duidelijk. Maar een ding is zeker: het gaat niet lekker tussen de twee. Ook Djarno lijkt betrokken te zijn bij de problemen. Monique volgt André’s neef en beste vriend ineens niet meer op Instagram. Een signaal dat iets niet helemaal goed zit tussen de twee. De actie van de blondine is extra opvallend, omdat de zanger vorige week namelijk iets vergelijkbaars deed. Hij ontvolgde Nikkie Plessen, met wie hij deze zomer een avontuurtje beleefd zou hebben.

‘Gezegend met deze mannen’

André blijft ondertussen vierkant achter Djarno staan. Op Instagram brengt hij een ode aan zijn steun en toeverlaat. “Vanaf dag één. Ben zo blij en gezegend met deze mannen”, schrijft hij, gericht aan Djarno en zijn geluidsman Peet Schouten. “Een vader en een broer voor het leven. Love you.”

Affaire

De relatieproblemen met Monique zouden onder andere zijn ontstaan door André’s vermeende affaire met Nikkie Plessen. Tijdens een weekend in juli zouden André en Nikkie zich volledig hebben laten gaan in de Amsterdamse club Palladium. Volgens een ooggetuige ontaardde de stapavond in een intiem moment tussen André en Nikkie, waar iedereen omheen stond! De ooggetuige vertelt Story: “Ze waren die avond met een groep vrienden in deze club aanwezig. Ze vielen op door hun jolige gedrag. Op enig moment zag ik dat André en Nikkie elkaar zoenden, op een manier die onder goede vrienden te ver zou zijn gegaan…”

Grensoverschrijdend gedrag

Bovendien is het niet bij die ene keer met Nikkie Plessen gebleven, want vorige week werd André opnieuw hand in hand gesignaleerd in Spanje met een jonger ogende versie van Monique, zo beweert een ooggetuige. André verbleef met zijn creatieve team in zuid-Europa om aan zijn nieuwe kerstalbum te werken. Het is niet bewezen of Hazes zijn Monique nu wel of niet heeft bedrogen, maar het feit dat hij openlijk hand in hand wordt gezien met andere vrouwen, zou mogelijk voor haar al grensoverschrijdend zijn.

Bevestiging van problemen

Volgens andere geruchten zou André ook wederom vertrokken zijn bij zijn vriendin en hun zoontje. Hun villa in Berkel en Rodenrijs, nabij Rotterdam, zou hij niet langer als zijn thuis omschrijven: op zijn persoonlijke privé-Facebookpagina noemt hij Vinkeveen als zijn huidige woonplaats. In RTL Boulevard bevestigde de zanger onlangs al dat er inderdaad sprake is van relatieproblemen. Toch betekent dat niet dat de liefde over is. “Wij houden heel veel van elkaar. Het is een goed wijf en iedereen heeft af en toe wat”, zei hij in de uitzending. De focus ligt nu volledig op hun zoontje.

Lees ook

Tekenen van breuk volgen elkaar in rap tempo op: ook Monique ontvolgt op Instagram

Radiostilte

Sinds de hardnekkige geruchten over de relatieproblemen de ronde doen, laat Monique niets meer van zich horen. Waar de blondine normaal bijna dagelijks iets deelde, heeft ze nu vanaf begin augustus, een dikke maand geleden, niets meer gepost. Onder haar laatste bericht, een foto van kleine André op vakantie, verschijnen steeds meer berichten van volgers die hopen dat ze snel haar rentree maakt op het sociale platform. “We missen je Monique, je leuke statussen en je prachtige zoon”, klinkt het in één van de vele berichtjes.

Monique’s laatste post van 5 augustus:

