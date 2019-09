15 jaar geleden alweer: Roxeanne en André Hazes herdenken overleden vader

23 september 2004 is de boeken ingegaan als de sterfdag van André Hazes. Vandaag is het precies vijftien jaar later en leeft de zanger nog altijd voort. Niet alleen in zijn muziek, maar ook in zijn kinderen, die op Instagram stilstaan bij het nog altijd grote verlies.

Zowel André (25) als Roxeanne (26) zijn de dag begonnen met een post gewijd aan hun vader. De zangeres heeft een emotioneel verhaal gedeeld via social media. “Iemand vertelde mij ooit dat de lege plek van een overleden dierbare opgevuld wordt door gewenning, maar dat het missen, naarmate de jaren verstrijken steeds iets meer zal worden”, begint de dochter van Hazes. “Als 11-jarig meisje werd mijn beste vriend van me afgenomen. Een maand daarvoor beloofden we elkaar nog om eens samen uit eten te gaan. Ik voelde me een hele dame, alleen al door het idee. Maar dat etentje is er nooit meer van gekomen…”

Emotionele rollercoaster

André Hazes overleed na twee hartinfarcten en een hartstilstand. “Je was er plotseling niet meer”, gaat Roxeanne verder. “Ik heb je zo vaak nodig gehad, zo vaak gehaat. Zoveel om je gehuild, gelachen. Ik heb je lang niet begrepen, lang egoïstisch gevonden. Om er vervolgens (nu ik zelf moeder ben) achter te komen dat je misschien wel de verstandigste, meest wijze man bent geweest in mijn leven en dat ik onbewust zo veel van je heb opgestoken.”

Nummer één

Wat Roxeanne nu ineens beseft, is dat haar vader haar altijd heeft laten zien dat het gezin op de eerste plek hoort te staan. “Dat je soms voor jezelf mag kiezen, ten koste van een ander en dat je jezelf een stuk belangrijker mag maken om daardoor de beste versie van jezelf te kunnen zijn. Dat mensen niet altijd met je mee zullen groeien en je je af zal moeten vragen of je stil blijft staan op dat pad of verder gaat naar beter.”

Eenzaam

De afgelopen jaren heeft Rox het overlijden van haar vader een plekje kunnen geven en denkt ze, vijftien jaar later, vaker aan hem dan ooit tevoren. “Ik heb het gevoel je nu beter dan ooit te kennen of leer ik je nog beter kennen door de persoon die ik nu ben.” Ze geeft toe zich vaak eenzaam gevoeld te hebben en dat nog steeds weleens heeft. Omdat ze een andere mening heeft, bijvoorbeeld. “Maar veel vaker voel ik me alleen omdat ik me realiseer dat degene die mij ‘perfect genoeg’ had gevonden, met al mijn rariteiten en gedachtes, er niet meer is. (…) Dat je er niet meer bent, is inmiddels een gewenning. Maar het missen zal nooit slijten.” Ze sluit af: “Gelukkig voor velen en ook niet voor mij, ben je alleen maar gestorven en nog lang niet uitgestorven.” Ook deelt Roxeanne, naast de prachtige tekst, een kiekje uit de oude doos.

Koning

André staat uiteraard ook stil bij de dood van zijn vader, maar houdt het in tegenstelling tot zijn zus kort en krachtig. Bij een foto van zijn vader schrijft de volgende woorden: “Al vijftien jaar zonder de koning”, gevolgd door een hartje.

Hits

André Hazes mag dan vijftien jaar geleden zijn overleden, de muziek van de populaire Amsterdamse volkszanger klinkt nog altijd door. Postuum scoorde Hazes, die op 23 september 2004 overleed, nog verschillende hits. Nummers als De Vlieger, Zij gelooft in mij en Een beetje verliefd worden door duizenden fans nog altijd luidkeels meegezongen tijdens Holland Zingt Hazes.

Bron & beeld: ANP, Instagram