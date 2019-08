VaderZoonMoment: André Hazes geniet van quality time met zoon

André Hazes en zijn Monique maken momenteel een roerige tijd door. Volgens bekenden zou het echt over en uit zijn tussen de twee en ook de zanger zelf leek dat nieuws gisteren te bevestigen. De focus op dit moment? Hun zoontje Dré.



Daarom neemt André de kleine man mee naar de bioscoop voor wat een-op-een quality time. Aan de bakken popcorn te zien is hij toch echt even alleen weg met zijn zoontje. “Eerste keer bioscoop met de grootste. Kijken hoelang hij het volhoudt!🎬😂”, schrijft André dan ook.

Dit bericht bekijken op Instagram Eerste keer bioscoop met de grootste. Kijken hoelang hij het volhoud!🎬😂 Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 23 Aug 2019 om 4:18 (PDT)

Gisteren in RTL Boulevard bevestigde de zanger het nieuws uit Story dat er inderdaad sprake is van relatieproblemen. Toch betekent dat niet dat de liefde over is. “Wij houden heel veel van elkaar”, vervolgt de zanger. “Het is een goed wijf en iedereen heeft af en toe wat.” De focus ligt nu volledig op hun zoontje.

De breuk tussen André en Monique zou alles te maken hebben met de openlijke flirts met Nikkie Plessen. De vriendin van de zanger heeft namelijk eerder in Glossy gezegd het niet te tolereren als haar geliefde vreemd zou gaan. “We hebben het er weleens over gehad”, aldus Monique destijds. “Ik heb het nooit meegemaakt, maar ik denk dat ik hem nooit zal kunnen vergeven, want dan is het respect weg.”

