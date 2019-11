Toen deze week de schappen zich vulden met alle nieuwe bladen, was er één ding waar niemand nog omheen kon: de breuk tussen André Hazes (25) en Monique Westenberg (41). Ook Bridget Maasland (45), het nieuwe liefje van de zanger, werd veelvuldig aangehaald. ‘Privé’ probeerde op een andere manier op te vallen, namelijk door een grote foto van de kleine Dré op de cover te zetten. Iets wat bij velen in het verkeerde keelgat schoot, en zéker ook bij de vader van het jochie.

Op de nieuwe editie van het roddelblad prijkt níet André, níet Monique en níet Bridget groots op de cover, maar de kleine, nét drie jaar oud geworden André Jr. Daaronder valt in koeienletters te lezen: “Kleine jongen, hoe leg je hem dit uit?”. Van de hoofdrolspelers in dé showbizzrel van het jaar staan er kleine foto’s omheen. “Zo brutaal”, staat er bij de foto van Bridget met haar André-ketting. “Zo vernederd”, bij een oudere selfie van Monique en André. Bij een foto van de zanger en zijn nieuwe vlam staat: “Wie verleidde wie?”.

Schofterig

Paul de Leeuw sprak meteen na het verschijnen van de nieuwe Privé-cover zijn verbolgenheid uit en kreeg veel bijval van zijn volgers op Instagram. Nu laat André zelf ook weten dat hij de keuze van het roddelblad écht niet door de beugel vindt kunnen. “Ik vind het schofterig”, zegt hij in de ochtendshow van Frank Dane, waarin hij tevens vertelt hoe hij Bridget heeft versierd. “Ik zou het snappen als ikzelf op de cover zou staan. Maar dat mijn zoontje hiervoor wordt gebruikt, vind ik te ver gaan.”

Reactie ‘Privé’

Evert Santegoeds, hoofdredacteur van Privé, liet eerder weten dat hij de foto wél vindt kunnen. “We zien hem in commercials, realitysoaps en op Instagram”, legde hij uit. “Daar is afgelopen week ook niks aan veranderd. Van de week stak het zoontje op het account van Monique nota bene nog zijn middelvinger omhoog.”

Breuk

Zaterdag maakte Hazes in een verklaring bekend dat zijn relatie met Monique over is. De zanger noemde de breuk “een verschrikkelijk moeilijke keuze waar veel tranen overheen zijn gegaan”. Vervolgens liet Westenberg op Instagram weten dat er een “andere vrouw” in het spel zou zijn. André en Monique waren sinds 2014 bij elkaar en kregen in oktober 2016 een zoontje, André.

‘Het is mijn goed recht’

Hazes en Maasland lieten zondag aan Shownieuws weten dat zij een beginnende relatie hebben en elkaar “pas een week kennen” (al hebben de twee in 2014 – toen André al met Monique was – wel al eens gezoend). “Uit respect naar de moeder van mijn zoon en naar hem toe heb ik dit verteld aan Monique. Het is mijn goed recht, we zijn immers al een tijdje uit elkaar en wonen niet meer samen”, aldus Hazes. Volgens Monique vond het ‘we-zetten-er-definitief-een-punt-achter-gesprek’ pas vorige week plaats en had zij de indruk dat het “na een rotzomer” juist weer beter ging tussen haar en André.

Sterke Monique

Nadat het nieuws bekend werd, schuwden André en Bridget de camera’s niet. Ze gingen maandag in het centrum van Amsterdam luxe uit eten, om daarna bij Bridget in de hoofdstad te overnachten – overal gevolgd door camera’s. In André’s Instagram Stories is te zien dat André en Bridget eerder deze week genoten van een concert. Ondertussen werd verwacht dat Monique als ‘verlaten vrouw’ wellicht thuis met dichte gordijnen zou wachten tot de mediastorm gaat liggen, maar sterk als ze is, verscheen ze dinsdag gewoon op een BN’er-feest vol camera’s.

