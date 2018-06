André Hazes poedeltjenaakt op de kiek met een BBQ

André Hazes maakt het barbecuen nóg lekkerder dan dat het al is. De zanger ging namelijk volledig uit de kleren voor de lens van William Rutten, en beschermde zijn edele delen met niets minder dan een barbecuepan. En daar weet Gerard Joling uiteraard wel raad mee!

Lees ook: André Hazes gaat weer bij zijn Monique wonen

De zanger had dan ook al zo z’n vermoedens dat de 58-jarige zanger het niet zou kunnen laten om te reageren. In het bijschrift schreef André dan ook: ‘En nu is het wachten op Gerard Joling.’ Die liet vervolgens niet lang op zich wachten en reageerde: ‘Ik ben niet zo’n BBQ-mens, maar dit is een ander verhaal…’ Het moge duidelijk zijn: Gerard had duidelijk zin in een worstje!

Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 13 Jun 2018 om 4:01 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Instagram, ANP