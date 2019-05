Wel of niet op één knie? André Hazes eerlijk over plannen huwelijksaanzoek Monique

Al een tijdje hangt het in de lucht: wanneer stappen André Hazes en Monique Westenberg in het huwelijksbootje? Hoewel zij al meerdere keren heeft laten vallen het wel te zien zitten, heeft de zanger nog geen aanzoek gedaan. Nu vertelt hij er meer over.

Toen het stel genoot van een zonovergoten vakantie op Aruba, wisten fans het zeker: na deze reis zouden André en Monique verloofd huiswaarts keren. Toch is een aanzoek er niet van gekomen. “Als ik dat doe, dan doe ik dat op een plek waarvan ik weet dat Monique dat heel bijzonder vindt en niet ergens wat een cliché voor de rest van de wereld is”, aldus de zanger tegenover RTL Boulevard. “Dat is niet het voor de hand liggende Venetië of de Eiffeltoren, maar iets waarvan ik weet dat zij er echt iets mee heeft.”

Voorbereidingen

Eerder sprak Monique al openhartig over haar wens om te trouwen. “Dat wil ik heel graag”, zei ze tegen Story. “André weet dat ook. Ik wacht op een aanzoek en ga daarna ook direct met alle voorbereidingen beginnen.” Monique weet zelfs al een beetje hoe die voorbereidingen én de grote dag eruit moeten komen te zien. “Ik wil het liefst trouwen met alleen familie en beste vrienden om ons heen. Een klein huwelijk. Het is tenslotte onze dag. Maar André wil alles groots aanpakken. Daarin zullen we elkaar tegemoet moeten komen.”

