Dat er relatieproblemen zijn met Monique, heeft André Hazes inmiddels toegegeven. Maar over zijn vermeende affaire met Nikkie Plessen houdt hij zijn lippen stijf op elkaar. Toch lijkt hij de flirt nu te bevestigen.

Opvallende actie

André en Nikkie kennen elkaar al jaren en volgden elkaar dan ook op Instagram. Maar de zanger lijkt niks meer met de ontwerpster te maken willen hebben: hij heeft haar ontvolgd en zal geen foto’s en video’s van de mooie blondine meer voorbij zien komen. Een opvallende actie van de Hazestelg; als er niks zou spelen tussen de twee, dan is er weinig reden om de ander te ontvolgen – zou je denken. Nikkie volgt de zanger nog wel.

De tekst gaat verder onder het screenshot:

Intiem moment

De geruchten over de affaire doken in juli op. Tijdens een weekend zouden André en Nikkie zich volledig hebben laten gaan in de Amsterdamse club Palladium. Volgens een ooggetuige ontaardde de stapavond in een intiem moment tussen André en Nikkie, waar iedereen omheen stond. De ooggetuige vertelde aan entertainmentblad Story: “Ze waren die avond met een groep vrienden in deze club aanwezig. Ze vielen op door hun jolige gedrag. Op enig moment zag ik dat André en Nikkie elkaar zoenden, op een manier die onder goede vrienden te ver zou zijn gegaan…”

Nieuwe woonplaats

Eerder wist Story al te melden dat André wederom vertrokken is bij zijn vriendin Monique en hun zoon André – weg uit hun villa in Berkel en Rodenrijs, nabij Rotterdam. Op zijn persoonlijke Facebookpagina, die alleen toegankelijk is voor vrienden, noemt hij Vinkeveen als zijn huidige woonplaats, terwijl hij al bijna een jaar in Berkel en Rodenrijs woont.

Lees ook

Bevestigt André Hazes hier de relatieproblemen met Monique?

Bevestiging relatieproblemen

Volgens bekenden zou het echt over en uit zijn tussen André en Monique. In RTL Boulevard bevestigde de zanger het nieuws dat er inderdaad sprake is van relatieproblemen. Toch betekent dat niet dat de liefde over is. “Wij houden heel veel van elkaar. Het is een goed wijf en iedereen heeft af en toe wat.” De focus ligt nu volledig op hun zoontje. Monique, die normaal gesproken om de paar dagen actief is op sociale media, heeft al een maand – sinds begin augustus – niets van zich laten horen op Instagram.

Monique’s laatste post:

André op Instagram:

Dit bericht bekijken op Instagram Lekker man❤️ Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 1 Sep 2019 om 5:58 (PDT)

Bron: Story | Beeld: ANP