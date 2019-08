Geruchtenmolen blíjft draaien: foto’s lijken bewijs voor romance André Hazes en Nikkie Plessen

Een week geleden werd BN’er-land opgeschud door een schokkend nieuwtje: André Hazes zou een scheve schaats gereden hebben met niemand minder dan Nikkie Plessen. Hoewel de geruchtenmolen op volle toeren draait, doen de zanger en zijn geliefde Monique Westenberg alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Maar is dat ook echt zo? Er zijn nu namelijk nog meer details gelekt van de bewuste avond.

Bijna twee weken geleden bracht André Hazes zijn nacht feestend door bij Palladium in Amsterdam, dé place to be onder tout bekend Nederland. Daar werd hij gezien met de knappe Nikkie. “Ze waren die avond met een groep vrienden in deze club aanwezig”, vertelde een betrouwbare bron. “Ze vielen op door hun jolige gedrag. Op enig moment zag ik dat André en Nikkie elkaar zoenden, op een manier die onder goede vrienden te ver zou zijn gegaan.”

Nu voegt diezelfde insider nog meer informatie toe aan het nieuws dat hij aan het weekblad bracht. “Ik zag André en Nikkie close met elkaar zijn”, zegt de persoon in kwestie tegen Story, het entertainmentblad dat dankzij de bron nu ook een foto heeft kunnen publiceren. “Vooral Nikkie zag er behoorlijk beschonken uit. Bij het verlaten van het café liep ze hand in hand met André.”

Datzelfde weekend vertrok de zanger met ‘zijn’ Monique en hun zoontje André richting het Zuid-Spaanse Marbella, waar ze momenteel genieten van een zonovergoten vakantie. Opvallend is wel dat André al vanaf het begin van hun trip de nodige kiekjes deelde, maar het bij Monique opmerkelijk stil bleef. Pas na het lekken van de overspelgeruchten, liet ze van zich horen. Zou dat een manier zijn om te laten lijken dat alles écht wel koek en ei is?

Tijdelijke breuk

Vorig jaar zaten André en Monique al in een flinke relatiecrisis, waardoor het zelfs een tijdje over is geweest. Maar de liefde bleek sterker en de twee besloten weer voor elkaar te gaan. Dat geluk lijkt van korte duur te zijn.

